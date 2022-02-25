Баженов: «Рад, что «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско. Мы получили большую афишу»

Баженов поделился ожиданиями от предстоящих матчей «Спартака» с «Лейпцигом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящих матчей московской команды в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

«Рад, что «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско, — приводит слова Баженова «Чемпионат». — Кто бы им ни попался на этой стадии, было бы трудно. Мы получили большую афишу. Всем будет интересно».

По словам экс-нападающего, ему все равно где именно пройдет встреча.

«Главное, чтобы команде было удобно добираться», — сказал он.

Первые игры 1/8 финала пройдут 10 марта. Ответные — 17 марта.

Напомним, что «Лейпциг» возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.