Самый титулованный тренер в истории «Спартака» по традиции отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Полиграф в футболе — дикость

Олег Привалов: — Олег Иванович, чего не хватило «Зениту», чтобы пройти «Бетис» в Лиге Европы?

— Обычного фарта, без которого в таких матчах не обойтись. Об этом подумал еще во время домашней встречи, когда в концовке Кузяев из убойной позиции пробил в перекладину, лишив команду заслуженной ничьей. Да и в Севилье у Дзюбы с Алберто были отличные моменты. Но не шел мяч в ворота! А когда забивал Чистяков, вмешался ВАР, усмотревший за секунду до этого спорное нарушение у Ерохина. Словом, в Севилье, как и в Питере, удача не была на стороне команды Семака, сумевшей при этом показать в матче с классным соперником игру европейского уровня.

Артур Вагин: — Не так давно наш судейский корпус возглавил португалец Перейра. И он не первый иностранец, кого приглашает РФС. Но это не избавляет от того, что в каждом сезоне тема качественного судейства остается самой проблемной. Почему это происходит?

— Всегда старался избегать судейской темы, поскольку и со «Спартаком», и со сборной не раз приходилось терять очки из-за непонятных фокусов арбитров. Да и не одному мне — спросите любого тренера. Что касается приглашения иностранцев на роль спасителей судейской отрасли и наведении в ней порядка, то я всегда был против такого подхода к решению подобных проблем. Как в свое время был противником приглашения иностранцев для обслуживания матчей чемпионата страны. Были ведь у нас арбитры, которых уважал весь футбольный мир, — Николай Латышев, Иван Лукьянов, Павел Казаков, Сергей Алимов. И то, как они вели себя на поле, вызывало не только чувство уважения, но и доверия, которое, к сожалению, сейчас утеряно. А то, что опять руководить российскими арбитрами будет очередной иностранец, лишний раз говорит об этом. И сколько это будет продолжаться, сказать не берусь, поскольку идея приглашения иностранцев принадлежит не мне.

Дмитрий Бодров: — Новый глава судей собирается отменить проверку судей на полиграфе. Как вы к этому относитесь?

— Ай да молодец португалец! Значит, уже не зря к нам приехал. А если серьезно, то, когда я услышал про проверку судей на полиграфе, ушам своим не поверил. Это же дикость, позор для футбола! И дело даже не в том, что показания, полученные на этом аппарате, не являются для суда доказательством вины. Ну как можно такую грязь притаскивать в футбол, где ее и без полиграфа хватало?

У «Спартака» сложный календарь, но в матчах с топ-командами можно понять истинное состояние команды

Виктор Разин: — Можете вспомнить самое безобразное судейство, с которым вам доводилось сталкиваться в «Спартаке» и в сборной?

— Конечно, могу — такое не забывается! В полуфинале Кубка Кубков в 1993 году мы встречались в гостях с «Антверпеном», который дома обыграли в один мяч. Да и в гостях после удара Радченко мы повели в счете. Но тут за дело взялся португальский судья Кораду. Сначала он ухитрился назначить пенальти, хотя мяч в это время находился в центре поля. И тут же без малейшего повода удалил Онопко. Чем и воспользовались голландцы, забившие три гола. Так мы лишились финала. А со сборной нас на чемпионате мира в Японии «убил» немец Мерк, помогавший хозяевам турнира. При счете 0:0 он не назначил стопроцентный 11-метровый, когда защитник японцев двумя руками завалил во вратарской Игоря Семшова. Поверьте, что и по сей день весь этот судейский беспредел вспоминать больно...

Николай Долгов: — Александр Мостовой недавно сказал, что его удивляет странная политика приглашения в клуб с такой историей, как «Спартак», тренеров, которые ничем себя в футболе не проявили. Согласны с ним?

— Мне трудно сказать, почему так происходит. Ведь последнее слово в назначении тренера обычно за владельцами клубов. И только они могут объяснить свой выбор. Меня тоже, как многих, удивило приглашение Ваноли, которому я искренне желаю успехов. Возможно, понимая такое решение, вспомнили, как в свое время доверили «Спартак» Каррере, который до этого работал только помощником, а здесь неожиданно выстрелил долгожданным чемпионством.

Виктор Хромов: — После дерби с ЦСКА у «Спартака» в календаре «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Такой график может создать сложности Ваноли, который только начинает выстраивать игру и команду?

— Что и говорить, календарь действительно сложный. Но здесь есть и свои плюсы — в матчах с такими соперниками можно быстрее понять истинное состояние своей команды, определить ее слабые и сильные стороны. В матче с ЦСКА у «Спартака» были проблемы с реализацией. А вот настрой и борьба были на хорошем уровне. Конечно, риск в таком сложном начале для тренера есть. Но это часть его профессии.

Сергей Юран. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У Юрана уже есть опыт спасения «Химок»

Андрей Быков: — «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» — все эти клубы тренируют иностранцы. Как вы к этому относитесь?

— Никогда не был за такой вариант развития событий. Еще с советских времен в нашем футболе существовала прекрасная школа отечественных тренеров. Таких как Якушин, Качалин, Аркадьев, Бесков, Маслов, традиции которых передавались из поколения в поколение. А потом, когда в футбол пришли большие деньги, эта связь времен пропала. Потому очень рад, что в «Зените» доверяют Сергею Семаку, а в ЦСКА поверили братьям Березуцким. И они уже начинают оправдывать такое отношение клубного руководства. Только не надо их торопить — наоборот, нужно дать время, чтобы почувствовать суть новой профессии и понять ее тонкости.

Валентин Забродин: — Не удивило, что Сергей Юран принял «Химки», которые идут на последнем месте? Ведь не так давно «Химки» его уволили, хотя он выводил клуб в финал Кубка и показывал хороший футбол.

— Сергей еще игроком привык рисковать. Таким же пришел и в нашу профессию. Конечно, возглавить за три дня до первого матча команду со дна таблицы — дело неблагодарное. Но подобный опыт у него уже есть. Он ведь однажды сумел оставить те же «Химки» в премьер-лиге, хотя все считали, что они обречены на вылет. Юрану есть с кем работать и выстраивать игру. Жирков, Глушаков, Мамаев — опытные, умелые игроки. И хотя первый матч с «Динамо» не удался, безнадежной новая команда Сергея совсем не выглядела.

Василий Рыжов: — Олег Иванович, как вы отметили 120 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина?

— В субботу вместе с Георгием Ярцевым побывали на Ваганьковском кладбище на могиле Николая Петровича. Положили цветы, вспомнили этого удивительного, огромной души и благородства человека. Ведь именно благодаря ему я оказался в «Спартаке» и состоялся как тренер. А когда у команды или кого-то из нас случались трудные моменты, мы всегда приезжали к нему сюда, на Ваганьково. И становилось как-то легче и теплее на душе. Светлая вам память, дорогой Николай Петрович...

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш Олег Романцев!