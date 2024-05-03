Гассе: «У «Марселя» было два или три шанса выиграть матч со счетом 2:1»

Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал ничью с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я не очень доволен, потому что у нас было два или три шанса выиграть матч со счетом 2:1. Тогда мы были бы удовлетворены. Но это только половина пути, и мы собираемся выложиться на все сто процентов в Италии. Сегодня мы увидели, что можем представлять для них опасность», — цитирует пресс-служба УЕФА Гассе.

Ответный матч пройдет в Италии через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.