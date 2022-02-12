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Сегодня, 17:26

Сможет ли защитник «Зенита» Ловрен сыграть с «Бетисом» в Лиге Европы, станет известно в воскресенье

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Деян Ловрен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Перспективы центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который получил травму ноги 10 февраля в спарринге с «Копенгагеном» (1:1, пенальти — 3:2), прояснятся завтра, 13 февраля. Пока не ясно, сможет ли 32-летний хорват принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», который состоится 17-го числа на «Газпром Арене».

А вот 31-летний голкипер «Зенита» Станислав Крицюк точно не сыграет на этой стадии турнира. Других потерь в составе команды Сергея Семака на данный момент нет.

В воскресенье лидер РПЛ, завершивший сбор в Португалии, возобновит тренировки в Санкт-Петербурге. Через день после первой встречи с «Бетисом» чемпионы России вылетят на мини-сбор в Марбелью, а оттуда накануне ответной игры (она пройдет 24 февраля) переедут в Севилью.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Деян Ловрен
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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