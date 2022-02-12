Сможет ли защитник «Зенита» Ловрен сыграть с «Бетисом» в Лиге Европы, станет известно в воскресенье

Перспективы центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который получил травму ноги 10 февраля в спарринге с «Копенгагеном» (1:1, пенальти — 3:2), прояснятся завтра, 13 февраля. Пока не ясно, сможет ли 32-летний хорват принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», который состоится 17-го числа на «Газпром Арене».

А вот 31-летний голкипер «Зенита» Станислав Крицюк точно не сыграет на этой стадии турнира. Других потерь в составе команды Сергея Семака на данный момент нет.

В воскресенье лидер РПЛ, завершивший сбор в Португалии, возобновит тренировки в Санкт-Петербурге. Через день после первой встречи с «Бетисом» чемпионы России вылетят на мини-сбор в Марбелью, а оттуда накануне ответной игры (она пройдет 24 февраля) переедут в Севилью.