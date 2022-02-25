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Семак сдал экзамен на лучшего тренера России. «Бетис» подтвердит. Колонка Казакова

Тележурналист Илья Казаков высказался о вылете «Зенита» из Лиги Европы и работе Сергея Семака
Илья Казаков
Колумнист
Сергей Семак.
Фото Global Look Press
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о прогрессе 45-специалиста во главе «Зенита».

Мнение

Замечено, что в последний год контракта футболисты играют лучше. Возможно, это относится и к главным тренерам — то, как «Зенит» провел оба матча против «Бетиса», говорит о многом, но в первую очередь о том, как профессионально вырос Сергей Семак.

Да, это первый случай, когда он мог поставить всех своих бразильцев. Да, погоду почти всегда делают игроки. Но в ситуации, когда центр обороны оказался более чем экспериментальным, план на выездную встречу выбран почти идеальный.

24&nbsp;февраля. Севилья. &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Разочарование Александра Ерохина. «Зенит» чуть не спас матч с «Бетисом»! Чистяков забил на 90-й — гол отменили после подсказки ВАР и нелепого фола Ерохина

Почти — потому, что не удалось забить. Хотя в решающий момент мяч Чистякова отменен только после вмешательства ВАР. Но в целом так выглядеть против «Бетиса» на его поле с такими серьезными кадровыми потерями... Комплименты за такой футбол в первую очередь надо адресовать тренеру. Нашедшему такой вариант — с высоким прессингом, с непривычными позициями Вендела и Клаудиньо.

Главная похвала — «играли смело, не испугались». Эта тема — «перегорели до матча», «футбол был слишком трусливый» — за последние годы набила оскомину. На ней погорел против Хорватии даже Валерий Карпин, чей стиль и подход к составу все мы сразу начали называть смелым. Дошло даже до того, что отечественную тренерскую школу записали в апологеты закрытого футбола — ставят «автобус» и отбиваются. Не случайно ведь практически каждое назначение иностранца в РПЛ сопровождалось комплиментами по поводу относительно современного атакующего стиля.

Артем Дзюба.

Но «Зенит» Семака что против «Спартака» и «Динамо», что в Лиге чемпионов и теперь в Лиге Европы пробовал действовать принципиально иначе. И если в домашнем матче недельной давности было заметно, как тяжело петербуржцам выходить из-под прессинга, то в этот четверг они смотрелись совершенно иначе. Высокий прессинг против «Бетиса» на его поле — это могло принести победу.

Почти принесло. Не хватило какой-то малости.

Более того, у «Зенита» в Севилье в старте вышли не только пять бразильцев. Но еще и Одоевский, Чистяков, Круговой, Сутормин и Дзюба. Кроме Сутормина, никто из них не считается в последние полгода основным в сборной России. А если точнее, только Алексей выходил на поле у Карпина в нескольких матчах — в тех, которые не носили статус решающих.

Cергей Семак. «Использовали самый атакующий арсенал игроков, который был». Семак — после вылета из Лиги Европы

Мы увидели Семака совершенно иным, чем в начале тренерской карьеры в «Зените». Специалистом, который не боится соперника, который легко перестраивает схемы и меняет позиции людей, который не видит проблемы, если выпадают несколько основных исполнителей. Новостей из Санкт-Петербурга относительно нового контракта тренера не поступало давно — но есть ощущение, что никого другого искать теперь не станут.

Если «Бетис» был экзаменом, то Семак его сдал.

Может быть, звучит отчасти странно. Поскольку клуб закончил выступление в еврокубках в первом же весеннем раунде. Но посмотрите: в «Динамо», главном сопернике «Зенита» по чемпионской гонке, не говорят о борьбе за золотые медали как о задаче вообще. Зато постоянно упоминают о развитии, стиле и качестве футбола. Питерцы в этом смысле должны быть похожи на бело-голубых — если вести речь о европейской арене.

И если раньше грустно шутили о достойных поражениях наших команд, сейчас речь уже о достойных ничьих. Против одной из лучших команд Европы этого сезона. Счет счетом, но за два матча «Зенит» создал в атаке больше, чем «Бетис». Если бы не невынужденные ошибки в первом матче и голы после них...

Как нарочно, в первом же после перерыва туре РПЛ сине-бело-голубым встречаться с «Рубином». Вряд ли сейчас может быть что-то уместнее противостояния Семака и Леонида Слуцкого. Кроме дуэли с Сандро Шварцем. Если «Зенит» сыграет с казанцами на том же уровне, что и против «Бетиса», споры о том, кто лучший тренер нашего чемпионата, надо прекращать.

Тренд на максимально атакующий футбол задан Семаком еще в октябре. Посмотрим, что получится у него в оставшихся матчах премьер-лиги.

Дело ли в завершающемся контракте? Возможно.

Но перемены начались намного раньше.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

24&nbsp;февраля. Севилья. &laquo;Бетис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Горд за «Зенит»! Он напоминал европейский топ-клуб. «Бетис» уже висел на канатах...» Мнение Орлова
Сергей Семак
Футбол
Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Бетис
ФК Зенит
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7
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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