Чемпион спасся на грани. Самая напряженная серия плей-офф дошла до седьмой игры
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0.
Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5).
Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0).
4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18432 зрителя.
Счет в серии: 3-3.
Действующий обладатель Кубка Стэнли пока и близко не дотягивает до самого себя образца прошлого года. Но в ситуации, когда не осталось права на ошибку, «Вегас» выдал почти идеальный матч.
С первых минут хозяева завладели инициативой, заставляя соперника больше думать об обороне. «Даллас» с давлением в целом справлялся и периодически отвечал острыми атаками. Нули на табло не соответствовали тому, что происходило на площадке. Моменты были у обеих команд. Вратари Эйдин Хилл и Джейк Эттинжер долгое время действовали здорово.
«Вегас» не отнесешь к зрелищным командам, которые легко забивают по заказу. Но проиграть четыре раза подряд стало бы перебором для чемпиона. Все решил в третьем периоде приобретенный в дедлайн защитник Ноа Хэнифин. Гол Марка Стоуна в пустые ворота лишь напомнил о том, что ожидает капитана «Вегаса» в следующем матче. На American Airlines Center его будут освистывать при любом касании шайбы. Семь игр в серии — в любом случае классный сюжет.
Латвийский вратарь тащит «Ванкувер»
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1.
Вратари: Сарос (58:54) — Силов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12).
Наши: — - Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0).
4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17682 зрителя.
Счет в серии: 2-4
Многие жаловались на то, что финал Кубка Гагарина вышел скудным на голы и скучноватым. В НХЛ некоторые команды выбрали унылый стиль уже в первом раунде. Серия «Ванкувера» и «Нэшвилла» за исключением четвертого матча вышла тусклой.
После сегодняшней победы «Кэнакс» в шестой игре с минимальным счетом (1:0) могло сложиться впечатление, что недавно будущий главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин приезжал в «Ванкувер» не на стажировку, а сам проводил там мастер-класс. За действия в обороне канадская команда, оставшаяся по ходу серии с третьим номинальным вратарем Артуром Шиловым, заслуживает слов благодарности. Латвиец сыграл отлично, заставив забыть о потере Тэтчера Демко и Кейси Десмита из-за травм.
Плей-офф часто открывает новых героев, которые заслуживают своей минуты славы. Единственный гол в конце третьего периода забил швейцарец Пиус Сутер. Этот форвард уже пару недель вынужден питаться через соломинку картофельным пюре и рыбой. Он получил сильное повреждение после того, как ему попала шайба в челюсть после броска партнера по команде Карсона Суси.
Теперь во втором раунде «Кэнакс» ждет соперник куда сложнее в лице «Эдмонтон». В регулярном чемпионате все четыре матча остались за «Ванкувером».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|4.05
|02:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|0 : 1
|4.05
|05:00
|
Вегас – Даллас
|2 : 0