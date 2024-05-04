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Сегодня, 09:15

Чемпион спасся на грани. Самая напряженная серия плей-офф дошла до седьмой игры

«Вегас» обыграл «Даллас», «Ванкувер» победил «Нэшвилл»
Михаил Зислис
Обозреватель
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«Вегас» обыграл «Даллас» в шестом матче серии первого раунда — 2:0.
Фото USA Today Sports
«Даллас» и «Вегас» бьются насмерть.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0.
Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5).
Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0).
4 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18432 зрителя.
Счет в серии: 3-3.

Действующий обладатель Кубка Стэнли пока и близко не дотягивает до самого себя образца прошлого года. Но в ситуации, когда не осталось права на ошибку, «Вегас» выдал почти идеальный матч.

С первых минут хозяева завладели инициативой, заставляя соперника больше думать об обороне. «Даллас» с давлением в целом справлялся и периодически отвечал острыми атаками. Нули на табло не соответствовали тому, что происходило на площадке. Моменты были у обеих команд. Вратари Эйдин Хилл и Джейк Эттинжер долгое время действовали здорово.

«Вегас» не отнесешь к зрелищным командам, которые легко забивают по заказу. Но проиграть четыре раза подряд стало бы перебором для чемпиона. Все решил в третьем периоде приобретенный в дедлайн защитник Ноа Хэнифин. Гол Марка Стоуна в пустые ворота лишь напомнил о том, что ожидает капитана «Вегаса» в следующем матче. На American Airlines Center его будут освистывать при любом касании шайбы. Семь игр в серии — в любом случае классный сюжет.

Латвийский вратарь тащит «Ванкувер»

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1.
Вратари: Сарос (58:54) — Силов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12).
Наши: — - Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0).
4 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17682 зрителя.
Счет в серии: 2-4

Многие жаловались на то, что финал Кубка Гагарина вышел скудным на голы и скучноватым. В НХЛ некоторые команды выбрали унылый стиль уже в первом раунде. Серия «Ванкувера» и «Нэшвилла» за исключением четвертого матча вышла тусклой.

После сегодняшней победы «Кэнакс» в шестой игре с минимальным счетом (1:0) могло сложиться впечатление, что недавно будущий главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин приезжал в «Ванкувер» не на стажировку, а сам проводил там мастер-класс. За действия в обороне канадская команда, оставшаяся по ходу серии с третьим номинальным вратарем Артуром Шиловым, заслуживает слов благодарности. Латвиец сыграл отлично, заставив забыть о потере Тэтчера Демко и Кейси Десмита из-за травм.

Плей-офф часто открывает новых героев, которые заслуживают своей минуты славы. Единственный гол в конце третьего периода забил швейцарец Пиус Сутер. Этот форвард уже пару недель вынужден питаться через соломинку картофельным пюре и рыбой. Он получил сильное повреждение после того, как ему попала шайба в челюсть после броска партнера по команде Карсона Суси.

Теперь во втором раунде «Кэнакс» ждет соперник куда сложнее в лице «Эдмонтон». В регулярном чемпионате все четыре матча остались за «Ванкувером».

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
0
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
3 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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Нэшвилл – Ванкувер
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