Свилар: «Результат — неудачный, но в футболе бывает всякое»

Вратарь «Ромы» Миле Свилар прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Вечер выдался не таким, какого хотелось. Результат — неудачный. Но в футболе бывает всякое — нам необходимо за неделю в это поверить и отправиться за победой. Нет, я не думаю, что леверкузенцы доминировали на поле. Мы создали два-три момента, но не забили в отличие от них. Таков футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Свилара.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.