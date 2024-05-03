Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:40

Лукман: «1:1 в гостях — это положительный результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо начали, забив хороший гол, который вывел нас вперед со счетом 1:0, но затем они забили свой гол. Это была довольно равная игра. У них были шансы, и у нас были шансы, но в конечном счете 1:1 в гостях — это положительный результат, и поэтому в следующей игре мы будем надеяться на выход в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмана.

Ответный матч пройдет в Италии через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Алексей Миранчук (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Марселя&raquo;. Миранчук все ближе к финалу Лиги Европы. Вышел на поле в концовке и был в сантиметрах от эффектного гола
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040524--marseille-vs-atalanta/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
0
Читайте также
Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голы Вирца, Андриха, Скамакки и претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Свилар: «Результат — неудачный, но в футболе бывает всякое»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости