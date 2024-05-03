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Сегодня, 03:05

Де Росси: «На собственном примере убедились в том, как «Байер» силен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниэле Де Росси.
Фото Reuters

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы на собственном примере убедились в том, как леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны, — нам необходимо было «подчищать» их контратаки. Порой решающее значение имеют мелочи. Самим вот забить не удалось, а когда вперед выходят они, против такой команды играть сложно.

Осознаем, что в ответном матче нам предстоит идти на подвиг: выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая никогда не проигрывала. Нам придется больше идти в атаку, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать, и тогда все может измениться. Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
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