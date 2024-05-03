УЕФА назвал лучших игроков недели в Лиге Европы и Лиге конференций

УЕФА объявил лучших игроков недели в Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал победителем аналогичной награды в Лиге чемпионов.

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Байера» Роберт Андрих, который забил гол в первом матче полуфинала с «Ромой» (2:0).

В Лиге конференций лучшим стал форвард «Олимпиакоса» Аюб эль-Кааби, который оформил хет-трик в первом полуфинале с «Астон Виллой» (4:2).