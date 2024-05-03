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Сегодня, 19:10

УЕФА назвал лучших игроков недели в Лиге Европы и Лиге конференций

Руслан Минаев
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УЕФА объявил лучших игроков недели в Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал победителем аналогичной награды в Лиге чемпионов.

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Байера» Роберт Андрих, который забил гол в первом матче полуфинала с «Ромой» (2:0).

В Лиге конференций лучшим стал форвард «Олимпиакоса» Аюб эль-Кааби, который оформил хет-трик в первом полуфинале с «Астон Виллой» (4:2).

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