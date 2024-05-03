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Хаби Алонсо: «То, что «Байер» делает в этом сезоне — выдающийся результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото УЕФА

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Ромы» (2:0).

«Это был серьезный и осторожный матч. У них были свои моменты забить гол. Мы повели в счете, что придало нам больше уверенности в том, что мы можем действовать как во владении мячом, так и без него. Во втором тайме мы ничего не пропустили — знали, что если будем осторожны, то тогда у нас будут шансы. 2:0 — хороший результат, так что мы едем домой счастливые, но с опаской. То, что мы делаем в этом сезоне — выдающийся результат. У нас есть качественные игроки очень высокого уровня. Мы не хотим останавливаться — нужно продолжать в том же духе до конца сезона», — приводит слова Хаби Алонсо Sky Sport Italy.

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Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
Хаби Алонсо
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