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«Красную одежду оставлю в Бразилии». Первое интервью Юри Алберто — о «Зените», «Спартаке» и деталях трансфера

Новичок «Зенита» бразильский нападающий Юри Алберто дал первое интервью в России
Гоша Чернов
Корреспондент
Юри Алберто (справа) и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Подробный разговор с новым нападающим «Зенита».

Первая реакция на предложение — радость

Мы встретились с новичком питерской команды Юри Алберто на сборе в Португалии.

— Юри, когда ты впервые узнал об интересе «Зенита»?

— В конце прошлого года. Я наслаждался отпуском с семьей, мы отдыхали на северо-западе Бразилии, и тогда до меня впервые дошла информация об интересе «Зенита».

— Какой была твоя первая реакция?

— Огромная радость. Я был счастлив, когда узнал о предложении. Да, Бразилия — мой дом, где невероятное количество прекрасных спортсменов. Но каждый бразильский футболист мечтает играть в Европе. И я обрадовался желанию «Зенита», ведь это еще и признание моей работы, доказательство того, что я чего-то достиг.

— Об интересе каких других клубов тебе известно?

— Моими делами заведуют агент и отец. Вся коммуникация идет через них, так что до меня информация доходит лишь тогда, когда в переговоры вступают оба клуба. Если честно, мне неизвестно, какие еще клубы мной интересовались. Я знаю только о «Зените», потому что он вступил в стадию конкретных переговоров.

Прилетел в Португалию, не зная о зимнем трансфере

— Долго думал над предложением «Зенита»?

— Для начала скажу, что благодарен «Интернасьоналу» за то, что поверил в меня. У меня был сложный период в жизни, но клуб предоставил мне шанс. Когда поступило предложение от «Зенита», я быстро договорился с «Интером». Все сложилось так, что и клуб был рад предложению, и мне хотелось попробовать силы в «Зените». От получения конкретных предложений до подписи под контрактом прошел примерно месяц. Узнал об этом в конце декабря и в конце января прилетел в Португалию.

— Ты прибыл в Португалию, зная, что переходишь уже зимой?

— Изначально речь шла только о летнем трансфере. Это устраивало всех, в том числе и меня. Я даже не задумывался о том, что может что-то измениться. Мы с отцом прилетели на медобследование, и я его прошел с уверенностью, что летом перееду в Россию. Дальше события закрутились. Отец и агент сообщили мне, что есть возможность перейти в «Зенит» сейчас, не ждать лета. И я загорелся этой идеей, потому что эмоционально уже был готов к трансферу. Возможность совершить переход пораньше замотивировала меня еще больше. Я согласился.

— Изначально «Интер» обещал твоей семье, что ты останешься в Бразилии до лета. Тяжело ли было изменить решение?

— Это правда. Но все произошло очень быстро. 26 января я сыграл последний матч за «Интер», забил гол и не думал, что это прощальный матч. Я даже не успел ни с кем попрощаться! Лишь по прилете в Лиссабон я узнал, что ситуация изменилась. Естественно, сперва агент спросил мое мнение. Я позвонил маме и сказал, что, похоже, не вернусь в Бразилию. На это мама ответила: «Ты шутишь? Это не может быть правдой!» Но она приняла ситуацию, ведь для меня это большой шаг в карьере. И я счастлив, что сделал его.

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Многие вещи остались в Бразилии

— Нормально ли для Бразилии, когда человека продают, но он должен играть еще полгода? Если бы ты остался в «Интере», мог бы получать меньше игрового времени.

— Изначально в «Интере» не было другого центрфорварда, и клуб хотел договориться о моей продаже, но оставить на полгода. За эти несколько месяцев клуб мог бы подыскать игрока на замену. А такая ситуация привычна для Бразилии. Можно вспомнить форварда «Реала» Родриго, который вообще подписал контракт за год до фактического переезда в Мадрид.

— Ты сказал, что прилетел в Португалию и не знал о переходе зимой. Получается, многие вещи остались в Бразилии?

— Я почти ничего не успел увезти из Бразилии. У меня есть имущество, которым еще надо распорядиться: что-то забрать, что-то передать родителям в Сан-Паулу. Есть много вещей, которые надо перевезти.

— Когда привезешь?

— Только когда начнутся каникулы в «Зените», то есть в мае. На это требуется время, а сейчас его просто не найти.

— Чего тебе будет больше всего не хватать в эти несколько месяцев?

— Вещи не так важны, их можно приобрести в другом месте. Мне будет не хватать общения с семьей, с дочкой — сейчас я с ней каждый день разговариваю по видеосвязи.

Клаудиньо первым рассказал о «Зените»

— Почему ты выбрал именно «Зенит»? Четыре бразильца в команде — одна из главных причин?

— Как только узнал о предложении «Зенита», созвонился с Клаудиньо, с которым мы знакомы со времен «Сантоса», и он наговорил мне массу приятного о клубе. После этого разговора у меня не осталось сомнений, что надо уезжать.

— Что говорил Клаудиньо?

— Во-первых, что в команде очень крутая атмосфера. Во-вторых, что Петербург — очень красивый город. В-третьих, у «Зенита» очень крутой стадион. Я посмотрел фотографии и убедился в этом. С нетерпением жду первого матча на арене. Еще он рассказал о базе, где созданы все условия для профессионального игрока.

— Всем бразильцам-новичкам в российских клубах задают один и тот же вопрос про снег. Ты его видел?

— Ни разу. И хочу поскорее его увидеть! В Порту-Алегри тоже бывает прохладно, но не так, как у вас, — два-три градуса тепла. Знаю, что в Петербурге бывает и минус 20-25 градусов. Из теплых вещей я взял только несколько пуховиков, так что буду покупать.

&laquo;Брондбю&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Юри Алберто. «Пока Юри Алберто не выглядит игроком основы». Орлов — о «Зените» перед «Бетисом»

Смотрел 7:1 со «Спартаком»

— Что ты знал о российском футболе до перехода в «Зенит»?

— Если честно, не очень много. О вашем футболе за рубежом стало широко известно после чемпионата мира 2018 года. Я смотрел его, даже запоминал названия городов и стадионов, чтобы хоть немного представлять картину того, как выглядит Россия. Но мне еще много предстоит узнать. И я скоро собираюсь приступить к изучению русского языка. С нетерпением жду первой официальной игры. Хорошо, что она будет в Петербурге, да еще и в Лиге Европы против «Бетиса». Это высочайший уровень напряжения, внимания, ответственности.

— Знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

— Знаю! Я смотрел матч со «Спартаком», который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник. Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте «Зенита», и ответ меня поразил. Основной противник «Интернасьонала» — «Гремио», у которого синие цвета. А у «Интера» красно-белые! Я думал, что так не бывает, но действительно — теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой.

— Именно Клаудиньо отвечает за твою адаптацию?

— Я со всеми бразильцами нахожусь в тесном контакте. Но с Клаудиньо мы знакомы со времен «Сантоса», и, конечно же, он подсказывает мне больше всех.

С бразильцами играем в стрелялку

— Халк — один из известнейших бразильских футболистов. Следил ли ты за ним в «Зените»?

— Я знаю о «Зените» давно именно потому, что тут играл Халк. Когда мне было 14-15 лет, я следил за его выступлениями в Петербурге. О тех бразильцах, кто сейчас играет за «Зенит», я тоже давно знал. Можно сказать, что наличие четырех бразильцев подтолкнуло меня к принятию решения. Я понимаю, что мне потребуется время на адаптацию. И чувствую, что этого времени будет меньше, ведь мне будут помогать соотечественники.

— Когда в «Зените» было пять аргентинцев, они на сборах собирались в одном номере, пили мате и общались. А вы чем занимаетесь с бразильцами на сборах?

— Пока что шансов заняться совместными делами у нас не было, ведь из отеля мы никуда не выходим. На сборе был только один свободный вечер, когда мы собрались в номере у Малкома и играли в приставку.

— За кого играли?

— Мы играли в стрелялку.

— Не FIFA?

— Не-ет! В жизни и так слишком много футбола, предпочитаю пострелять.

Пинок Дзюбы в «тоннеле»

— Понятно, что ты общаешься чаще всего с бразильцами. Помимо них с кем еще?

— Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кириллом Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

— Клаудиньо после трансфера говорил, что Дзюба назвал его мини-Дзюбой. А тебе он уже дал какое-нибудь прозвище?

— Дзюба — очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в «тоннеле» мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

— Как ты отреагировал на тот пинок?

— Ничего страшного! Мне сказали, что «тоннель» ожидает еще два раза — когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!

Нет разницы, играть в паре или одному

— Над чем тебе нужно работать, чтобы быстрее влиться в команду?

— Сразу отмечу, что в команде меня приняли очень тепло. Мне в адаптации помогает Вильям Оливейра (ассистент Семака. — Прим. «СЭ») — объясняет, что от меня требуется на тренировках. Бразильцы помогают осваиваться, с русскими стараюсь активно общаться. Я прекрасно понимаю, что нужно прибавлять. Футбол — разнообразная игра. И мне надо учиться привыкать к различным требованиям. Мне говорили, что у меня есть характеристики европейского футболиста. Я эти качества разовью и усилю.

— Какие качества?

— Скорость, агрессивная игра в штрафной площади.

— Сергей Семак недавно сказал, что ты можешь сыграть на фланге. Ты действительно иногда играл на месте вингера в «Сантосе» и «Интере», но удобно ли тебе в этой роли?

— Конечно, мне больше всего удобно играть на позиции центрфорварда. Но в «Интере», в «Сантосе» и в сборной Бразилии моего возраста у меня действительно был опыт игры на фланге. Нет никаких сложностей и дискомфорта, чтобы сыграть на бровке, в детстве я вообще начинал в полузащите, а потом стал двигаться выше. Никаких проблем нет — где тренер скажет, там и буду играть.

— Есть разница в том, играть в паре или одному?

— Понятно, что в паре один форвард создает глубину, а другой врывается в свободные зоны, и я понимаю это. Но для меня нет существенной разницы, играть одному или в паре.

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Хочу забить 10 голов в этом сезоне

— Слышал, что в «Сантосе» тебя сравнивали с Неймаром. В юности ты был похож на него по стилю игры? И сравнение с каким футболистом тебе было бы по-настоящему приятно?

— Лестно, но мы не похожи. Робиньо и Родриго — центрфорварды, было бы уместнее сравнить с ними. А сравнение... У меня есть два игрока-ориентира — это Роналдо и Левандовски. Сравнения с ними меня бы порадовали. Я надеюсь, что пойду по их пути. Но мне надо много тренироваться, чтобы быть похожим на Левандовски.

— Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить 10 голов. А у тебя есть цель на остаток сезона?

— Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же 10 голов. Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне.

— О личных целях ты сказал. А командные?

— Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды — четвертый подряд. Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы.

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Основные источники исследования

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19%

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18%

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15%

1.68
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Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

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27%

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1.55

П2

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Артем Дзюба
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ФК Спартак (Москва)
Юри Алберто
10
17
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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