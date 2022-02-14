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На матч «Зенит» — «Бетис» могут попасть дети: в Петербурге для них сняли антиковидные ограничения

На матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» могут попасть дети
Карен Саркисян
Корреспондент

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что городской оперативный штаб принял решение не продлевать дополнительные антиковидные ограничения, которые вводились в городе с 28 января по 13 февраля из-за вспышки заражения среди детей.

«Истекает срок ограничений для детей, связанный с бурным ростом заболеваемости, — написала Потехина на своей странице во «ВКонтакте». По решению оперштаба ограничения не продлеваются».

С 28 января по 13 февраля в Санкт-Петербурге ученики 7-11-х классов переводились на дистанционное обучение, младшим школьникам ограничивались дополнительные занятия. Также посетителям до 18 лет был закрыт доступ в культурные и спортивные организации.

17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.

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