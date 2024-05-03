Смоллинг — о поражении от «Байера»: «Думаю, у «Ромы» были шансы»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Байера» (0:2).

«Думаю, у нас были шансы. Возможно, мы могли бы сыграть на равных, а может быть, мы могли бы выйти на ответный матч с отставанием всего в один гол. Это тяжелая ночь. Мы разочарованы», — приводит слова Смоллинга официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.