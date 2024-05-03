Верету: «У «Марселя» есть шанс выйти в финал»

Полузащитник «Марселя» Жордан Верету прокомментировал ничью с «Аталантой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Конечно, мы хотим выиграть, и я думаю, что сегодня вечером мы могли бы сыграть немного лучше. «Аталанта» — по-настоящему хорошая команда, но мы им помешали. Мы показали им, на что способны, и увидели их слабые стороны. Они настороженно относились к нам во время игры, так что это обнадеживает нас. У нас есть шанс выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Верету.

Ответный матч пройдет в Италии через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.