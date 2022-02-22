Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между петербургской командой и «Бетисом».

«Зенит» показал, что он вполне может играть с «Бетисом» на протяжении многого времени, — приводит слова Радимова RT. — Не скажу, что там колоссальная разница в мастерстве иле еще в чём-то. Если петербуржцы смогут избежать ошибок, которые допускали в первой игре, то надеяться на положительный результат возможно».

По мнению экс-полузащитника, фаворитом в предстоящей встрече является «Бетис».

«Бетис» ведет в счете один мяч, и ему уже легче играть. Плюс они играют дома, и свои трибуны будут в их пользу. Но складывать оружие не стоит. Тем более правило выездного гола отменили. Нужно делать все возможное, чтобы победить. Тем более еврокубки выигрываются, когда все трудно. Не будет всегда складываться легко. Шансы у «Зенита» есть, но фаворит — «Бетис», — сказал он.

В первой игре 1/16 финала «Зенит» в Петербурге потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3. Ответная матч пройдет 24 февраля в Севилье. Начало — 23:00 (мск).