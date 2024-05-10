Джака: «Даже не знаем, как получилось 0:2 в матче с «Ромой»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака прокомментировал ничью с «Ромой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Даже не знаем, как получилось 0:2. Полагаю, у нас были явные голевые моменты, особенно в первом тайме, еще до гола. Также возможности были и во втором тайме. К сожалению, преимущество в футболе не всегда приносит результат, и в ответ получаешь (голы), но отыграться у настолько опытной команды и, главное, в итоге не уступить — это невероятно. Еще раз: эта решимость забивать снова и снова невероятна. Теперь мы в финале — мечта сбылась.

Натурально - мурашки по коже! О такой атмосфере можно только мечтать. С детства хотелось в таких играх участвовать, и вот ты сравниваешь счет прямо перед финальным свистком и выходишь в финал. Это невероятно. Таким вечером нужно насладиться в полной мере», — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».