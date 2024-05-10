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Гасперини: «Финал станет историческим событием для «Аталанты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джан-Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Марселем» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Финал станет историческим событием. Для таких команд, как наша, это поистине невероятно, но это хорошее предзнаменование для всех. Не знаю, можно ли сказать, что сегодня мы были безупречны, но мы определенно доминировали. Это у нас в крови. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вести атакующую игру по трем разным направлениям. Мы могли лучше использовать свои моменты: интрига сохранялась, пока Руджери не забил фантастический второй мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Итальянская команда победила по сумме двух встреч и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Байером». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;), Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;) и&nbsp;Флориан Вирц (&laquo;Байер&raquo;). «Аталанта» разгромила «Марсель», «Байер» спасся на 90+7-й минуте матча с «Ромой»! Онлайн-трансляция полуфиналов Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040526--atalanta-vs-marseille/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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