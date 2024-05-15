Путин поблагодарил Матыцина за работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил за работу бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина.
Путин 15 мая проводит встречу с бывшими министрами, которые не вошли в состав нового кабинета.
«Олег Васильевич, хочу поблагодарить вас за работу в правительстве, за совместную работу. Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за все, что сделано», — приводит слова Путина ТАСС.
59-летний Матыцин занимал пост министра спорта с января 2022 года. 11 мая стало известно, что он не вошел в состав нового кабинета министров.
Новым главой Министерства спорта РФ стал Михаил Дегтярев. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.
Также Путин заявил, что в России необходимо еще многое сделать для развития в сфере массового спорта.