Анхелиньо: «Разочарование огромно — мы сделали все, что могли»

Защитник «Ромы» Анхелиньо прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Разочарование огромно — мы сделали все, что могли, но это не помогло. Было слишком много ошибок. Нам хотелось иначе покидать этот стадион. Нужно как можно скорее восстановить физические и моральные силы — игра чемпионата с «Аталантой» будет сродни первому из трех финалов, и нам нельзя проигрывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Анхелиньо.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».