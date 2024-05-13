УЕФА объявил имена арбитров, которые будут судить финалы Лиги Европы и Лиги конференций

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, назначенных на финал Лиги Европы сезона-2023/24, в котором сыграет «Аталанта» и «Байер».

Главным судьей встречи назначен Иштван Ковач. Его ассистентами будут Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене (все — Румыния), четвертый арбитр — Иван Крузляк, резервный арбитр — Бранислав Ганцко (оба — Словакия), ВАР — Пол ван Бекель (Нидерланды), его ассистенты — Каталин Попа (Румыния) и Роб Диперинк (Нидерланды).

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Также УЕФА назначил португальца Артура Диаша главным арбитром финала Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной», который пройдет на «АЕК Арене» в Афинах 29 мая. Ассистентами Диаша будут Паулу Соареш и Педру Рибейру (все — Португалия), четвертый арбитр — Гленн Нюберг, резервный ассиситент арбитра — Махбод Беиджи (оба — Швеция). ВАР — Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистенты — Кристиан Дингерт и Марко Фритц (оба — Германия).

Ребекка Уэлч назначена главным судьей финала женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао 25 мая.

Ассистентами Уэлч станут Натали Аспиналл и Эмили Карни (обе — Англия), четвертый арбитр — Ивана Мартинчич, резервный ассиситент арбитра — Саня Роджак-Каршич (обе — Хорватия). ВАР — Стюарт Атуэлл (Англия), его ассистенты — Катрин Рафальски (Германия) и Каталин Кульчар (Венгрия).

Отметим, Каталин Кульчар — жена Виктора Кашшаи, который с 9 января 2020 года по 13 сентября 2021 года занимал должность главы судейского департамента РФС.