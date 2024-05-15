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«За такие деньги Угальде обязан реализовывать эти моменты! Соболев бы разобрался». Шикунов — о поражении «Спартака» в Кубке

Шикунов отреагировал на поражение «Спартака» от «Балтики» в Кубке России
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Манфред Угальде в матче «Балтика» — «Спартак» (1:0) 14 мая.
Фото ФК «Спартак»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о поражении красно-белых от «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубке России.
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14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
Спартак

— Насколько справедлив этот результат? — первый вопрос Шикунову, который работал в московском клубе с 1998 по 2002 год.

— «Спартак» вообще не заслуживал поражения! По-моему, столько моментов команда не создавала больше ни в одном матче сезона... Образно говоря, каждый игрок — от Игнатова до Угальде — имел два-три шанса отличиться! Я давно такого невезения не видел. Катастрофа какая-то. Ну и Латышонок поймал кураж, все вытащил! С другой стороны, и «Балтике» должно было вернуться.

— Это вы о чем?

— На мой взгляд, команда Игнашевича не должна была проигрывать в двух последних турах. В матчах с «Динамо» и «Уралом» калининградцы незаслуженно «улетели». Вчера же «Спартак» ошибся один раз — «Балтика» забила. А больше у хозяев впереди почти ничего не было, они оборонялись и выстояли.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Балтики&raquo;. Игнатов и Угальде не пустили «Спартак» в финал Кубка. Мнение Алланазарова

— Получается, вчера фарт отвернулся от Слишковича?

— Когда-то удача разворачивается (улыбается). Но все-таки нужно говорить и о другом. Где-то футболистам гостей не хватило класса. Обязаны были забивать! Из трех моментов любой игрок атаки должен реализовывать хотя бы один! Должен, понимаете? Ну как такое возможно? Реально у «Спартака» было 9-10 моментов. Фантастика...

— Может ли «Спартак» сетовать на отсутствие Соболева?

— Я удивился, почему Зиньковский не вышел на поле. Тонкий исполнитель. А Соболев бы в этой игре точно поймал свой шанс.

— Думаете?

— Из такого количества моментов он что-то бы точно забил. Не сомневаюсь в этом. «Спартак» давил, это как раз игра для Александра. В чужой штрафной он бы разобрался.

— Теперь начнут критиковать Угальде? Мол, заплатили за него 13 миллионов, а он запорол вчера два верных момента.

— Игрок такого уровня, купленный за такие деньги, обязан разбираться в таких ситуациях. В чемпионате он в 10 матчах ни разу не забил, в Кубке у него только один гол... Да и Бонгонда с Игнатовым должны были решать.

— А Зобнин?

— У Романа все-таки более тяжелая ситуация, когда он пробивал головой.

— Латышонок вчера заработал себе приглашение в топовый российский клуб? Например, в «Зенит»?

— Думаю, он уже давно находится в списках больших клубов. Евгений весь сезон проводит сильно. У него очень приличный процент отраженных ударов, много сейвов. Причем он выступает за команду, которая борется за выживание и часто пропускает атаки соперников. Но Латышонок молодец, не ломается, тащит «Балтику».

Владимир Слишкович. Сезон для «Спартака» завершен. Слишкович не зацепился за свой шанс?

— Вылет из Кубка поставит крест на шансах Слишковича остаться в следующем сезоне главным тренером красно-белых?

— Сложно сказать. Это руководителям клуба надо принять решение. Прекрасно представляю сейчас их состояние... Как им обидно! Они, конечно, надеялись на трофей. Тяжелейший сезон. Сколько они мучались с этим Абаскалем. Вроде выправили ситуацию — и на тебе опять... Неприятно. А ведь имели реальный шанс сыграть в финале Кубка. Если бы красно-белые еще бы в нем и победили — вообще сказка!

— И все-таки если «Спартак» выиграет два последних матча в чемпионате, нужно ли оставлять Слишковича?

— Опять же, не в курсе, чего хотят руководители «Спартака». Мы до конца не знаем потенциал Слишковича. На что он способен? Подхватить и месяц продержаться — это одно. А взять с нуля такую команду, как «Спартак», и бороться только за первое место — совсем другое дело. Тут менеджменту надо все тщательно проанализировать. Очень сложный вопрос.

Манфред Угальде
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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