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Сегодня, 12:56

Турецкая бригада арбитров обслужит ответный матч «Бетис» — «Зенит»

Турок Халил Мелер назначен главным арбитров матча Лиги Европы «Бетис» — «Зенит»
Роман Шишов
Корреспондент

Бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит», информирует сайт УЕФА.

Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный арбитр — Арда Кардешлер. В роли ВАР выступит итальянец Паоло Валери, а его ассистент — турок Абдулкадир Битиген.

Напомним, в первом матче «Зенит» в Санкт-петербурге проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

ФК Бетис
ФК Зенит
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