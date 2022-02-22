Бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит», информирует сайт УЕФА.

Помогать ему будут ассистенты Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный арбитр — Арда Кардешлер. В роли ВАР выступит итальянец Паоло Валери, а его ассистент — турок Абдулкадир Битиген.

Напомним, в первом матче «Зенит» в Санкт-петербурге проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).