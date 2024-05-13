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Лига Европы: дата матча и кто сыграет в финале-2024

«Аталанта» сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы 22 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Миранчук, ФК «Аталанта».
Фото Global Look Press

Финал Лиги Европы сезона-2023/2024 пройдет в среду, 22 мая. Матч состоится на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В решающей встрече сыграют итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира команда из Бергамо обыграла французский «Марсель», общий счет двух матчей — 4:1. Леверкузенский клуб по сумме двух встреч был сильнее итальянской «Ромы» — 4:2.

За «Аталанту» выступает 28-летний полузащитник сборной России, экс-игрок московского «Локомотива» Алексей Миранчук.

На дублинском арене уже проходил финал Лиги Европы, это было в 2011 году.

Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, видео и фото

Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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