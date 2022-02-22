Петржела считает, что «Бетис» пройдет дальше в плей-офф ЛЕ после матча с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенита» против «Бетиса».

В первом матче петербургская команда уступила испанцам со счетом 2:3.

«Я бы очень хотел, чтобы дальше прошел «Зенит», но, думаю, как раз пройдет «Бетис». Проиграть дома — это плохой результат! Сейчас на выезде будет очень тяжело. Я бы не сказал, что они не готовы, одна игра ничего не значит, но «Бетис» в том году играл очень хорошо. С ними будет тяжело. Смена нападающих? Это не повлияет на «Зенит». Пришли другие нападающие, ничего не изменится», — сказал Петржела «СЭ».

Ответная игра пройдет в четверг, 24 февраля, в Севилье на стадионе « Бенито Вильямарин». Начало — в 23:00 по московскому времени.