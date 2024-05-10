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Сегодня, 02:21

Станишич: «Думаю, тот факт, что «Байер» отыгрался и свел матч вничью 2:2, показывает, какова эта команд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Амин Адли, Роберт Андрих и Йосип Станишич.
Фото AFP

Защитник «Байера» Йосип Станишич после ничьей с «Ромой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что его гол в этой встрече является одним из важнейших моментов в карьере.

«Уж точно один из таковых. Мы понимали, что поставлено на карту, — нам очень хотелось выйти в финал. И, думаю, вы могли видеть это сегодня в течение 90 минут. Полагаю, мы явно были сильнее. Уступая со счетом 0:2, мы на самом деле не понимали, как это произошло. Думаю, тот факт, что мы отыгрались и свели матч вничью 2:2, показывает, какова эта команда. Мне не кажется, что нас бы расстроило, в конце концов, и поражение при выходе в финал, поскольку нам очень хотелось туда попасть. Но так еще лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Станишича.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;), Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;) и&nbsp;Флориан Вирц (&laquo;Байер&raquo;). «Аталанта» разгромила «Марсель», «Байер» спасся на 90+7-й минуте матча с «Ромой»! Онлайн-трансляция полуфиналов Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040527--leverkusen-vs-roma/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
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