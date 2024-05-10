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Сегодня, 01:36

Гассе: «Аталанта» была лучше «Марселя», пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Правда в том, что этот клуб [«Аталанта»] очень хорошо работает. И этот тренер работает здесь уже много лет и за несколько сезонов создал отличную команду. Они были лучше нас, пускай в какой-то момент мы и могли вернуться в игру. Сегодня мы проиграли в каждой дуэли», — цитирует пресс-служба УЕФА Гассе.

Итальянская команда победила по сумме двух встреч и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Байером». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

 
Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;), Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;) и&nbsp;Флориан Вирц (&laquo;Байер&raquo;). «Аталанта» разгромила «Марсель», «Байер» спасся на 90+7-й минуте матча с «Ромой»! Онлайн-трансляция полуфиналов Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040526--atalanta-vs-marseille/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
Жан-Луи Гассе
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