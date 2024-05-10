Бергоми: «Байеру» потребовалась ошибка с автоголом для того, чтобы выбить «Рому»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Джузеппе Бергоми прокомментировал ничью «Ромы» с «Байером» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Команде Де Росси поначалу везло, и она это заслужила. Однако леверкузенцы, несмотря на перемены, рук не опускали. И все же им потребовалась ошибка с голом в свои ворота для того, чтобы выбить «Рому», — цитирует пресс-служба УЕФА Бергоми.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».