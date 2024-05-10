Главный тренер «Байера» Алонсо: «Мои парни заслуживают все три титула»

Алонсо заявил, что игроки «Байера» заслужили завоевать три титула в этом сезоне

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считает, что его команда заслужила завоевать три титула по итогам сезона.

«Мы рады выйти в финал. Теперь нам предстоит сыграть сразу два финала в течение недели. Мы показали отличный характер после второго пропущенного гола. В тот момент я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас есть шанс выиграть три титула в нынешнем сезоне. И мои парни заслуживают все эти три титула», — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

9 мая «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги Европы и по сумме двух встреч (4:2) вышел в финал турнира. В решающем матче немецкий клуб встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

В середине апреля «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии» в бундеслиге. Кроме того, команда Алонсо 25 мая сыграет с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.