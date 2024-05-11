Геркус: «Сыграть в финале Лиги Европы для Миранчука – большой шаг, как для футболиста»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что в случае успешной игры в финале Лиги Европы российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в более сильную команду.

«Прекрасно, что Миранчук вышел в финал Лиги Европы. Думаю, что победа в турнире придаст ему уверенности, но сначала надо обыграть «Байер». У немцев больше шансов на трофей, так как они не проигрывают много матчей, досрочно выиграли чемпионат Германии. Но даже сыграть в финале Лиги Европы для Алексея – большой шаг, как для футболиста.

Если Миранчук сыграет в стартовом составе и отметится результативными действиями, то это может поспособствовать его движению в более сильные команды. Не все же время в «Аталанте» сидеть», – цитирует Metaratings.ru Геркуса.

Финал Лиги Европы «Аталанта» – «Байер» пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».