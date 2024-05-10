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«Пару раз проявил себя ярко». В Италии похвалили Миранчука за матч с «Марселем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В четверг, 9 мая, «Аталанта» дома победила «Марсель» (3:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышла в финал турнира. Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте при счете 2:0, заменив форварда Скамакку.

Вот как оценили его выступление ведущие итальянские спортивные СМИ.

La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Не принимал участия в ключевых эпизодах игры, но внес вклад в победу своей активностью. Не допускал ошибок и помогал в оборонительных действиях».

Tuttosport — 6,0: «Пару раз проявил себя ярко».

Corriere dello Sport — 6,5.

В финале Лиги Европы клуб из Бергамо сыграет 22 мая в Дублине с немецким «Байером».

Алексей Миранчук
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Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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