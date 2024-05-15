Украинцы требуют не пускать Хачанова на Олимпиаду. Все из-за публикации в соцсетях

Российскому теннисисту вменяют в вину пост-поздравление с Днем Победы.

Российские теннисисты, выступающие в нейтральном статусе, без особого труда досрочно прошли спортивный отбор на Олимпийские игры в Париже. Однако нельзя забывать и о жестких критериях нейтральности от МОК. В их несоблюдении на днях украинцы обвинили Карена Хачанова, вменив ему в вину... пост в социальных сетях от 9 мая с поздравлением с Днем Победы. Украинцев взбесила цифра 9 в цветах георгиевской ленточки. Теперь Карена требуют не пускать на Игры в Париж, а также отстранить от турниров под эгидой ATP и ITF.

Обвинения из-за цветов георгиевской ленточки

Требование вместе с коротким видеороликом, озаглавленным «Российский теннисист Карен Хачанов поддерживает войну на Украине», появилось на YouTube в одном из проукраинских англоязычных каналов.

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«На любом официальном мероприятии или в средствах массовой информации (включая интервью, посты и репосты в социальных сетях) до, во время и после ОИ-2024 (в том числе на любых национальных событиях, связанных с Играми-2024) индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанного с национальными символами Российской Федерации, Белоруссии, их НОК и национальными федерациями, или с символами, ассоциирующимися с поддержкой конфликта на Украине (включая Z, георгиевские цвета и любой другой военный брендинг и лозунги)», — цитируются там «Принципы участия отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами в Олимпиаде-2024». И делается вывод, что Карена в связи с этим надо отстранить от всех международных турниров, включая, само собой, Олимпиаду.

Очевидно, что Хачанов просто, без всяких задних мыслей, хотел поздравить своих подписчиков с Днем Победы. Но, как ни парадоксально, к нему на основании этого поста с георгиевской ленточкой действительно могут быть применены санкции вплоть до отстранения от Игр-2024. Или как минимум Карену придется оправдываться перед олимпийской комиссией по допуску. Это, конечно, несправедливо и унизительно, но такова нынче международная спортивная жизнь для россиян. Поскольку «независимой комиссией МОК по допуску будут приняты во внимание информация, полученная от международных федераций, анкетные данные, публичные заявления (в том числе сделанные в социальных сетях), участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО и использование любого символа, ассоциирующегося с конфликтом на Украине».

Фото Global Look Press

Реальные шансы на медали

При этом если Хачанова действительно не допустят до Олимпиады, то это будет потеря одного из реальных претендентов на призовые места. Напомним, что Карен на прошлых Олимпийских играх в Токио завоевал серебро в одиночном разряде, уступив в финале Александру Звереву из Германии. В прошлом году в Китае он выиграл первый за несколько лет титул ATP. Сейчас теннисист уверенно входит в топ-20 рейтинга, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» (на этих кортах пройдет Олимпиада в Париже) дошел до четвертьфинала, да и вообще на грунте смотрится очень неплохо. К тому же в паре с Андреем Рублевым Хачанов также на грунте в 2023-м выиграл «мастерс» в Мадриде, а значит, у него есть шанс завоевать в Париже не одну, а сразу две медали. А может, и три — при условии выступления в миксте.

При этом Хачанов в прошлом уже подвергался критике, но только со стороны не украинцев, а азербайджанцев. Теннисист с армянскими корнями в 2023-м на Australian Open в Мельбурне несколько раз написал на камере «Арцах, держись!», поддержав армянское население Нагорного Карабаха во время конфликта с Баку. Но тогда призывы Федерации тенниса Азербайджана наказать игрока за поддержку Арцаха ни к чему не привели. Как рассказывал сам Карен «СЭ», после той истории у него только стало больше подписчиков из Армении. В марте 2024-го Хачанов провел с Рублевым в Лос-Анджелесе благотворительный матч, а собранные средства (более 100 тысяч долларов) пошли на поддержку населения Арцаха.