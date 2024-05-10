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Сегодня, 01:29

Лукман и Свилар претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 9 мая, были сыграны ответные матчи 1/2 финала.

В список претендентов вошли нападающий «Аталанты» Адемола Лукман, забивший гол и сделавший голевую передачу в игре с «Марселем» (3:0), и голкипер «Ромы» Миле Свилар, который помог команде сыграть вничью с «Байером» (2:2).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Рома
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