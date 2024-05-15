«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
«Эдмонтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.
В составе «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар, забивший победный гол за 39 секунд до сирены. У «Кэнакс» шайбы забросили Конор Гарланд и Брок Босер, Никита Задоров отметился результативной передачей.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 17 мая и начнется в 05.00 мск.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 11:10 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 2 (Экхольм), 39:20 — 2:0. Гарлэнд — 2 (Линдхольм, Задоров), 46:54 — 2:1. Босер — 8 (Хьюз, Петтерссон), 58:19 — 2:2. Бушар — 4 (Драйзайтль, Кейн), 59:21 — 3:2.
Вратари: Пикар — Шилов (57:22 — 58:19, 59:32).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (8+14+8) — 21 (4+9+8).
Наши: — - Задоров (22.01/3/0), Михеев (12.33/0/-1).
15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Счет в серии: 2-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 1
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|15.05
|02:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 2
|15.05
|04:30
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 2