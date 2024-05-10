Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:31

Смородская — о выходе «Аталанты» Миранчука в финал Лиги Европы: «Я всегда в него верила»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на выход «Аталанты», за которую играет полузащитник Алексей Миранчук в финал Лиги Европы.

«Это очень хорошо. Миранчук стал чаще выходит в стартовом составе. Я за него рада и всегда верила в него. Надеюсь, что «Аталанта» наконец-то оценила Алексея, и все у него будет хорошо», — сказала Смородская «СЭ».

«Аталанта» обыграла «Марсель» на своем поле (3:0) и по сумме двух встреч (4:1) вышла в финал Лиги Европы, где встретиться с «Байером». Матч состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
Ольга Смородская
2
1
Читайте также
Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет 11 мая
Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе
Журналисты рассказали об обнаружении могилы ликвидированного польского «актера»
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Глава СК поручил возбудить дело об осквернении памятника ВОВ в Финляндии
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Популярное видео
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пару раз проявил себя ярко». В Италии похвалили Миранчука за матч с «Марселем»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости