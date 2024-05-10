Паредес: «До 82-й минуты «Рома» провела отличный матч»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес прокомментировал ничью с «Байером» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Больно, игра была в наших руках, и, к сожалению, из-за автогола Манчини мы были вынуждены идти на риски. Против сильных игроков этого сделать невозможно. Мы сделали все, чтобы забить два гола, до 82-й минуты мы провели отличный матч. Сожалеем, мы приложили большие усилия. Мы хотели подарить болельщикам финал, но уходим домой с пустыми руками», — цитирует пресс-служба УЕФА Паредеса.

Леверкузенская команда победила по сумме двух встреч (2:0 и 2:2) и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».