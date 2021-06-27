«О том, что Черчесову не хватило идей, говорят люди, мало понимающие в футболе. Но идеи были сырые, неотработанные». Интервью Андрея Талалаева

Большое интервью обозревателю «СЭ» дал главный тренер «Ахмата», прокомментировавший вместе с Владимиром Стогниенко для телеканала «Россия-1» матч Бельгия — Россия.

20 июня Андрей Талалаев закончил работу в качестве эксперта «Матч ТВ» на Евро-2020 и вылетел из Санкт-Петербурга в Грозный, а с 22-го его команда начала предсезонный сбор. Зная, какой интересной и глубокой всегда бывает талалаевская аналитика, с нетерпением ждал этого разговора по итогам выступления сборной России. Оценка профессионального тренера, если он склонен обсуждать детали, — самое интересное, что только может быть, если хочешь понять, что произошло на турнире. А Талалаев, с которым мы общались между групповым турниром и 1/8 финала, ни от деталей, ни от честных характеристик не уклонялся. И штабу Станислава Черчесова, полагаю, будет о чем задуматься по мотивам прочтения этого интервью.

Сегодня уровень датского футбола намного выше нашего

— Сборная России, на ваш взгляд, сыграла в свою силу, или ожидали большего? — спрашиваю Талалаева.

— Мне кажется, все закономерно. Такой результат — следствие того, что переживает сейчас весь наш футбол. Бельгийцы значительно сильнее нас. Для датчан после ситуации с Эриксеном и вызванного ею поражения от финнов был сложный момент. Но по качеству игры, которое они демонстрируют, по тому развитию футбола и реформам, которые там происходят в последние пять лет, Дания тоже на несколько шагов впереди.

Финны сопоставимы с нами. Видел их становление — работал в армянском «Пюнике» и был на отборочной игре Евро Армения — Финляндия, в которой гости победили. Уже тогда было ощущение, что те же финны по организации игры нам не уступают абсолютно точно...

Так все и получилось. Очень тяжело выиграли у Финляндии — 1:0. Если бы сделали это более уверенно и по счету, и по качеству — думаю, были бы лучшие шансы и на Данию. Но все равно не ставил бы вопрос так, что мы их сильнее. Помочь нам могло только очень благоприятное стечение обстоятельств. На сегодня уровень датского футбола объективно намного выше нашего.

— Какие именно реформы вы имеете в виду?

— Страна стремительно падала в таблице коэффициентов УЕФА. В Дании поняли, что надо что-то делать, наняли серьезную независимую компанию для тщательного анализа. После этого с 2015 года изменилась формула чемпионата — сильные команды стали по четыре раза встречаться друг с другом. Сейчас в элитной лиге 12 команд, нет проходных матчей, выше интенсивность, полностью отсутствует государственное спонсорство, все клубы — частные. Жесткая конкуренция за место в составе без всяких ограничений.

Датские футболисты уезжают в большие европейские страны, как только появляется достойное предложение. Вообще, мне кажется, Австрия, Дания, Бельгия за последние десять лет очень сильно шагнули вперед, а мы прозевали этот рывок. Думаю, та же участь, что и нас, ждет Португалию — там тоже не замечают происходящих в других странах изменений. Их тоже накроет.

— Датчане сразу же уезжают в топ-5 из-за низких зарплат в своем чемпионате?

— Назвал бы это не низкими зарплатами, а правильным соотношением «цена-качество». Не слишком сведущ в финансовых вопросах, но, насколько знаю из общения, зарплаты там намного меньше, чем у нас. А на том, что быстро уезжают, сказывается возможность и зарабатывать другие деньги, и прогрессировать в игре. В клубах, как правило, заключаются долгосрочные контракты с теми молодыми футболистами, которых можно хорошо продать. Команды нацелены на то, чтобы их развивать и отправить в большую Европу уже за другие деньги. Наверное, это правильно.

— Датская молодежка точно так же порвала нас на недавнем Евро — 3:0, причем вообще без вариантов и на нейтральном поле, а не в Копенгагене. То есть соотношение сил почти одинаково сработало сразу на двух уровнях за три месяца.

— Когда мы говорим о конкретно взятом матче, то он, конечно, может сложиться по-разному, но чаще все-таки сказывается уровень развития футбола в стране. На сегодня Дания — 10-я в рейтинге ФИФА, Россия — 38-я. И это объективная картина. Датские клубы прогрессируют, наши — идут вниз. Уровень клубов, которые представляют датчане, говорит сам за себя.

Все это касается и молодежного футбола, в чем мы убедились в марте. Вообще его уровень в странах Скандинавии за последнее десятилетие резко вырос. Взять ту же Исландию, которая сверкнула на Евро-2016. Здорово прибавляют финны. У них в школах четыре урока физкультуры в неделю, а у нас и два редко где найдешь. Нельзя искать одну поверхностную причину — всегда надо копаться в более глубоких, которые и дают ту разницу, которую мы видим в матчах.

— Но ведь венгры, не представляющие топ-клубы, показали, что не нужно обладать составом из звезд, чтобы на равных биться с топами, да еще и в группе смерти с Францией, Португалией и Германией.

— А вы не напомните, как сыграл «Ференцварош» в предпоследней Лиге Европы с одним из наших клубов? (ЦСКА. — Прим. И.Р.)

— 1:0 в пользу венгров и 0:0.

— Вот видите. А в следующем сезоне команда Сергея Реброва вышла в групповой турнир Лиги чемпионов, чего с венграми не происходило пару десятков лет. Опять же: венгры идут вперед, мы — регрессируем. Давайте не принижать уровень команд, о которых мы говорим. Большая ошибка — говорить только о России, зацикливаться на себе, забывая о соперниках. И это, возможно, одна из причин того, что с нами происходит.

Очень сильно переживал за венгров в матче с Германией. Сколько они делают для футбола, какой стадион построили! И не просто так пускают сто процентов его вместимости... Общаюсь с Шандором Варгой, известной личностью и в Венгрии, и у нас. И понимаю, что там идет правильное развитие футбола. Ну а то, что сейчас показали, как заряжал команду перед игрой капитан Адам Солои...

— Не-ве-ро-ят-но. Мне самому захотелось на поле в венгерской майке выскочить.

— После этой речи и последовавшей за ней игры он для меня — один из героев Евро. То, что он сделал, — это настоящее проявление футбола. Кстати, мы его просматривали, «Ахмату» очень нужен был большой нападающий. Но по определенным причинам не срослось.

Венгры вообще сыграли в хороший футбол. Да, это «автобус». Но своеобразный, интересный и современный. Намного интереснее, чем у Словакии. А «автобус» шведов — вообще классический. Они умеют затягивать соперников в вязкую игру и находят в ней результат.

Под впечатлением от слов и игры Солои и венгров считаю неправильным то, что мы сейчас все валим на Черчесова. Предложил бы футболистам разделить с ним ответственность за эту неудачу. Потому что должно быть именно так, как у венгров! Все время говорю, что в раздевалке должны быть лидеры, которые ведут за собой. У нас этого заметно не было.

Год назад шансов у России было бы больше

— Когда в декабре на жеребьевке финальной стадии Евро выпало, что мы играем с Данией не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене, я сразу подумал, что это может оказаться решающим фактором. Согласны?

— Нет. Для меня решающим моментом было понимание, в какой футбол будет играть наша сборная. Если бы мы встречались еще год назад, думаю, что шансы у России были больше. С одной стороны, у нас команда была моложе, с другой, датчане сделали еще не такой шаг в развитии.

Если датчане прибавляют — допустим, Дамсгор из «Сампдории», забивший нам первый мяч и ставший для меня одним из открытий турнира, — то у нас в Европе востребованы только Головин и Миранчук, причем последний играет совсем мало. От Головина все ждут, когда он станет лидером. Но ситуация, когда он, желая выделиться индивидуально, не отдает два стопроцентных паса на гол — по одному в матчах с Финляндией и Данией, — служит своеобразным сигналом. Для меня эти моменты — немножко симптоматичные.

— В чем симптом?

— Что в сборной не все так идеально внутри, как хочется представить. Честно скажу, обязательно поговорил бы с футболистом, если бы он не отдал такие передачи, какие должен был сделать Головин. Игрок его уровня и понимания игры, мне кажется, должен был решать эти эпизоды более командным путем.

С теми же финнами он предпочел бить вместо того, чтобы прокатывать передачу Миранчуку на второй гол. Для меня высказывание того же Черышева, что у нас есть футболисты, которые свое «я» ставят выше команды в игровых эпизодах, сразу ассоциируются с этими моментами Головина. О том речь или нет, не знаю, но вопросы возникают.

— Допустим, это симптом. А в чем причина того, что произошло на Евро именно со сборной, а не с нашим футболом в целом? Иными словами — можно ли было, по-вашему, что-то сделать иначе и с другим результатом?

— Решения в плане стратегии и тактики на каждый матч обсуждать не готов, поскольку мы не знаем внутренних вводных — прежде всего состояния футболистов. Единственное — на мой взгляд, возможно, были слишком сырые, неопробованные варианты. По полтайма-тайму в товарищеском матче на те эксперименты, которые планировались, чтобы удивить бельгийцев, — это мне кажется недостаточным. На мой взгляд, мы должны были это видеть уже ранее — в той же Лиге наций. Все должно быть более наигранно. Потому что именно из-за ненужных потерь, других ошибок, вызванных отсутствием этой наработанности, мы и погорели.

Когда слышу, что Черчесову не хватило игровых идей, то это говорят люди, на мой взгляд, мало понимающие в футболе. Идей как раз было достаточно. Не хватило их отработки. И в сборной такое случается нередко. Слишком мало времени. Почему тренеры сборной всегда просят дополнительные дни на подготовку? Потому что любому специалисту нужно идеи наиграть, обкатать. Здесь этого и не хватило.

— Почему три года наигрывались одни люди, а после одного матча вышли другие?

— Этот вопрос, считаю, нужно задать тренерскому штабу Черчесова.

— По-вашему, отставка Черчесова сейчас, в разгар отборочного цикла ЧМ-2022, была бы уместна?

— Не обсуждаю.

— Везде мусолят тот факт, что он — в топ-пять тренеров Евро-2020 по зарплатам.

— Если ему положили такие деньги, это не вина тренера. Тем более что перед тем он довел сборную до четвертьфинала ЧМ-2018. Поэтому на подобное не стоит обращать внимание. А стоит — только на профессиональное выполнение своих обязанностей.

Ставка на Дзюбу не сыграла. То, что позволяют в РПЛ, на этом уровне не работает

— На Бельгию Черчесов неожиданно для всех выставил четырех защитников. Оба контрольных матча он играл в три центральных и состав на бельгийцев, казалось, говорит о том же. Но есть подозрение, что таким маневром главный тренер сборной перехитрил самого себя.

— Соглашусь с этим, но немножко в другом контексте. Когда ты проигрываешь одному и тому же сопернику в течение полутора лет два матча с семью пропущенными мячами — понятно, что должен готовить что-то другое.

И Черчесов это готовил. Не совсем согласен, что это схема в четыре, поскольку и Баринов, и Кузяев должны были играть свои роли — и в обороне это превращалось в пять, а скорее даже в шесть в линию. Но тут тоже, по-моему, при наличии идей не хватило их наработанности.

Это футбол сборных. Роберто Мартинес, возглавив бельгийцев, два-три матча поэкспериментировал, выбрал схему — и все, с тех пор по ней играет. Меняет исполнителей, но не модель. То же самое — Марко Росси в сборной Венгрии. Потому что очень мало дней, и крайне редко собирается оптимальный состав — в течение года постоянно кто-то травмирован.

В таких условиях важна роль личностей. И наши личности не повели за собой команду. Не сработал тот же расчет на выигрыш Дзюбой верховых единоборств и его способность продавить защитников. То, что позволяют в чемпионате России, на этом уровне уже не работает. И конечно, Головин. Он очень старался, недаром набегал больше всех в групповом турнире вообще, но, к сожалению, его продуктивность была мала.

— Дзюба в «Зените» играет в паре с Азмуном, скидывает ему. А тут и скидывать особо некому было. Может, ему эффективнее было все-таки играть в паре с Соболевым?

— После пожара, когда все сгорело, сразу появляется множество насосов. Понятно, что под Дзюбой должен быть игрок, который врывается. Но тут нужен более глубокий анализ. Тренеры перед матчем внимательно отсматривают все детали и выбирают для себя факторы, от которых зависит, во что команда будет играть. Что нужнее — закрыть зоны, чтобы бельгийцы не проходили к нашим воротам, или успевать под эти сбросы?

Думаю, их выбор более глубоко проанализирован, чем-то, о чем мы сейчас поверхностно рассуждаем. Понятно, что кто-то должен был выбегать в атаку — нам не хватало быстрого футболиста. Но уверен, что выбор штаба Черчесова не был голословным. Надеюсь, через какое-то время мы о его причинах узнаем подробнее. А то, что он не привел к результату, — другой вопрос.

— Какие возникшие у нашей сборной проблемы вас удивили?

— Мягко говоря, отсутствие прогресса у некоторых наших футболистов — в частности, Зобнина, Марио Фернандеса.

— Честно говоря, ожидал, что после травмы спины даже после возвращения Марио в общую группу за два дня до игры с Данией штаб предпочтет все же поставить Караваева, готового не хуже и здорового.

— Когда мы говорим об идеально готовом Фернандесе, например, на ЧМ-2018, и сегодняшнем уровне Караваева, то это разные величины. Тем не менее Вячеслав прогрессирует, двигается вперед, и меня это впечатляет. Дай бог, чтобы он такими же темпами развивался дальше. Его выходы на замену как минимум не сказывались на игре негативно ни в одном из матчей.

В то же время мы знаем, что Марио в обычном своем состоянии на своей позиции — номер один. Тем более в схеме с тремя центральными. Когда Фернандес упал спиной в матче с финнами, почти не сомневался, что он не выйдет на следующую игру. Хвала медикам и самому футболисту, но... он стал заложником связанных с ним ожиданий.

— В чем вы видите природу ошибки Зобнина?

— В такой ситуации защищал бы своего футболиста. Если нам не нравится примитивный футбол, когда футболисты просто выбивают мяч в аут или куда подальше, — значит, мы должны его поддержать. Тот же Дивеев в первом тайме бил в одно касание в пяти моментах, когда можно было принять мяч и покатить его в созидание. При этом счет был 0:0, и мы имели шансы.

Когда опорный полузащитник сохраняет мяч, не желая его терять, для тренера всегда бывает парадокс. Если делить поле на три равные части, то на границе между первой и второй зонами от своих ворот большинство тренеров говорят, что должна быть математика: или ты играешь вперед, или надежно отыгрываешь назад в одно-два касания.

Зобнин затянул момент, дав возможность сопернику подготовиться к этому прессингу. После чего и сделал эту чудовищную ошибку. Но каждый болельщик должен для себя определиться. Если вы обвиняете Зобнина не за качество паса, а за саму его идею — значит, вы сторонники примитивного футбола. Если вы одобряете Зобнина и призываете держать мяч на своей трети поля — тогда надо понимать уровень сопротивления. На вас выходят в прессинг игроки чемпионата Италии, Германии.

Если мы хотим играть в футбол, то по-любому будем иногда в таких ситуациях ошибаться, и это надо терпеть. Если же будем бить вперед, то не надо претендовать на то, чтобы с Бельгией выйти на другой уровень футбола. На сегодня это главный выбор, который стоит перед любым тренером.

Могу откровенно сказать: работая в «Химках» в ФНЛ, мог себе позволить заставить вратаря и центральных защитников не выбивать мяч, играть на сохранение и не ругал их в случае таких ошибок. Но с «Ахматом» в РПЛ против команд выше уровнем, вынужден примитивизировать выход из обороны, и самое страшное — совершить такие ошибки. Поэтому мы не ищем изысков в игре в первой трети. Каждый должен сделать этот выбор для себя.

— Слышал еще такую версию: Сафонов играет ногами лучше Шунина, и в какой-то момент наши игроки переусердствовали с пасами назад на молодого вратаря.

— Для того чтобы понять, насколько хорошо он играет, в том числе ногами, защитники должны были сыграть с ним хотя бы несколько матчей! Если человек сыграл один тайм в товарищеской игре, ему очень сложно демонстрировать под давлением и с таким соперником свой уровень игры ногами.

Если кто-то говорит о его европейском уровне, то в «Краснодаре» точно так же «пихали» Кайю, который точно так же ошибался, играя на сохранение. Каждый тренер, футболист, вратарь должен изначально выбрать, как вести себя в этой ситуации. Куда мы идем. Не всем же нравился тот футбол, который у нас был, — вынос на Дзюбу, сброс, и все. Мы же хотели другого футбола, другого выхода из обороны! Вот он пошел. И это неразрывно связано с ошибками. Нельзя экспериментировать на уровне Дании с различными вариантами выхода.

— И до паса Зобнина в первых двух встречах их пара опорников с Оздоевым не впечатляла. Против датчан Оздоев прибавил, а что сделал Роман, все, увы, видели.

— На первый матч мы вышли вообще без чистых фланговых полузащитников, роли которых играли Кузяев и Зобнин. Очень интересной была сама идея с Бариновым, который, номинально играя опорником, должен был при обороне опускаться в центр защиты, и тогда четыре защитника превращались в пять. Это та самая гибридная схема. Прогрессивная и правильная. Так играют в клубах, где есть возможность все это отработать. Там очень важны каждые метр-полтора!

Но на уровне сборной все эти вещи отрепетировать очень сложно. И где было тонко — там и рвалось. У того же Баринова в игре с Бельгией было очень много потерь. Зобнин, который не успевал с правого фланга опускаться в середину, а на краю свободу получал Торган Азар...

Было много вещей, которые показывали слабые стороны футболистов. Если он не номинальный фланговый — проигрывает в скорости. Значит, должен выигрывать в мышлении. Но есть круг обязанностей, которые дал ему тренер. Мы их до конца не знаем. То, что видим со стороны, — это наша картинка, которая далеко не всегда соответствует действительности. Но, на мой взгляд, ни в одном из матчей Зобнин не сыграл в свою силу. В том числе при выходе из обороны в атаку, что также связано с отсутствием Кудряшова, который многое определял в этом аспекте игры.

В целом регресс Зобнина, скорее всего, связан с тем, что с Романом происходит в «Спартаке». Частая смена позиций — раз. Только контратакующий футбол, мало работы в позиционной атаке — два. Большего ждал от него именно в игре с финнами. Этого не произошло.

Глубинная причина этого — в уровне российского футбола. Очень мало интенсивных матчей. Тут сошлюсь на слова Андрея Шевченко. Когда Украина вышла в группу А Лиги наций, то играла там с Португалией, Испанией и Францией. Сперва обыграли португальцев, сыграли вничью с французами, а потом крупно проиграли испанцам. И Шевченко сказал: «У нас молодая команда, мы в коротком турнире с топами не можем сыграть три матча подряд». Наша команда, хоть и не такая молодая, очень на соседей похожа: мы не можем сыграть три матча подряд.

Возможно, жертва матчем с Бельгией (потому что там не было того уровня движения и взаимодействий, который хотелось бы видеть) и среднее качество игры с финнами давали надежду на то, что с Данией мы должны раскрыться по полной, побежать, сыграть лучший матч. И, что самое главное, до пропущенного гола мы действительно играли неплохо!

— Черчесов же сказал: «Наш лучший матч». Прав, выходит?

— С точки зрения возможностей этой нашей команды. Другой вопрос, что мы не реализовали два своих момента, а гол, который пропустили, сломал все наши схемы, расстановки и т. д. И далее пошла своеобразная анархия, которая, думаю, не понравилась никому. Кроме датчан.

Смолов может создавать голы из полумоментов. Это то, что было нужно против Бельгии и Дании

— С Бельгией средний возраст у стартового состава сборной России был 29,4 года, с Финляндией — 25,9. Столь резкое омоложение прямо по ходу турнира — очень редкое явление.

— Про это и говорю. На мой взгляд, мы просто опоздали с ним. Уже в товарищеских играх нужно было попробовать такой вариант. Можно сформулировать и по-другому — нам не повезло, что Евро из-за коронавируса перенесли на год позже. Тогда, с прежней командой, которая была на год моложе и у нее больше сыгранности, шансов у нас было бы больше.

Ну не может вратарь дебютировать в официальных матчах прямо на чемпионате Европы! Хотя бы один полный матч, на мой взгляд, он должен был провести. Не навязываю свое мнение никому, но считаю именно так.

— Когда ваш «Ахмат» уже далеко не самой ранней весной накидал «Краснодару» пять безответных голов, а Сафонов в том матче вернулся после непростой травмы — могли себе представить, что Матвей выйдет на Евро в роли основного вратаря?

— Не мог себе этого представить, даже когда его взяли на Евро третьим вратарем. Если посмотрите модельные характеристики вратарей во всех командах, Сафонову нужно во многом прибавить. Да, одаренный парень, но есть еще очень много компонентов игры, качеств, в которых ему нужно работать над собой.

Видели, как его датчане буквально вминали в ворота? Пока Матвей еще не умеет навязывать в штрафной ту борьбу, принимать правильные решения, когда соперники будут от него отлетать. Плюс к тому все равно нельзя убирать психологическое давление, когда ты дебютируешь в официальных матчах сборной прямо на Евро, — оно не может не сказываться.

Наконец, эмоциональное потрясение. Во время чемпионата у парня рождается первый ребенок. По-любому это стресс, и ни один человек на его месте не смог бы сконцентрироваться на одном футболе. А вратари и без того все время в этом стрессе находятся. Не говорю, что Сафонов грубо ошибался, но ощущения уверенности от него не исходило.

— Все-таки таких грубых ошибок, как Антон Шунин при втором голе бельгийцев, он не сделал.

— Не сравниваю одного с другим. Но не считаю неберущимся первый гол датчан. Если бы Сафонов занимал правильную позицию — думаю, он должен был отражать удар Дамсгора, как бы хорош тот ни был.

— Аналитики говорят, что там сначала недоработал Дзюба по Хейбьергу, который отдавал пас, а потом Миранчук — по Дамсгору, из-за чего передача в опасную зону и прошла.

— Сам всегда разбираю голы с точки зрения игры всей команды. Как-то он туда пришел, как-то ему дали пробить. Но последним всегда остается вратарь. На меня очень часто голкиперы в этом плане обижаются. Тем не менее считаю, что мяч, пробитый из-за штрафной, — всегда берущийся. Для меня это однозначно.

Здесь же еще и вопрос подсказки. Перед Дамсгором были два центральных защитника, и Матвей голосом мог направить, чтобы удар получился закрытым — то есть чтобы на пути движения мяча был наш футболист. Джикия или Дивеев могли бы накрыть Дамсгора, если бы быстрее сориентировались, а тут помощь голкипера бывает очень нужна. Это снова о том, что нам не хватило отработки групповых взаимодействий. И индивидуального мастерства футболистов. Миранчук со штрафного в матче против Бельгии с идеальной позиции не может в створ попасть!

— Поняли ли вы ситуацию по Гильерме и мог ли после отказа Акинфеева кто-то из более опытных вратарей сыграть лучше Сафонова?

— Не обсуждаю.

— Смолов, который когда-то играл у вас в юношеской сборной, мог бы разнообразить линию атаки?

— На мой взгляд, мог бы. Это нападающий, который может забить гол из ничего. Юрий Палыч Семин так выразился про Миранчука, то же самое скажу про Смолова. Федор весной показал, что он создает голы из полумоментов. Это именно то, что нужно было в матчах с такими соперниками, как Бельгия и Дания. А с Финляндией мы могли сыграть на тех наработках, которые у нас были.

— У нас нет лучше левых защитников и латералей, чем 37-летний Жирков?

— А назовите фамилию. Таких реально нет!

— Может, Караваев был бы там сильнее, хоть это и не профильный для него фланг.

— Играть на этой позиции он может, но все-таки Вячеслав — правша.

В словах о «золотом активе» Черчесов абсолютно правильно сформулировал то, что было на самом деле

— Как тренер вы можете компетентно рассуждать, насколько взаимосвязана история взаимоотношений Черчесова с Миранчуком, громкого выступления главного тренера на ТВ, «золотого актива» с его последующим голом Финляндии?

— Не думаю, что тут прямая связь только с теми словами. Большая связь, на мой взгляд, с переходом и адаптацией Алексея в чемпионате Италии, вызванным этим ростом мастерства и умения действовать в замкнутом пространстве. У Миранчука увеличился объем скоростной работы, более эффективным стало ведение единоборств.

— Тут можно вспомнить два его перехвата в центре поля в первом тайме с датчанами, которые привели к нашим самым острым контрвыпадам.

— Именно так. Безусловно, те слова Черчесова должны были больше мотивировать игрока в определенный момент. Но думаю, что к чемпионату Европы они давно уже ушли на второй план.

— Когда Черчесова жестко критикуют за эти слова — мол, тренер унизил игрока, сказав такое на ТВ, — как к этому относитесь? Насколько это было допустимо?

— А кого он унизил? Он абсолютно правильно сформулировал то, что было на самом деле. Игроки, выходящие на поле, не должны проигрывать 0:5. Можно уступить, но разваливаться никогда нельзя — и те, на кого рассчитывают больше всего, несут за это главную ответственность. Как минимум надо не давать сопернику и грызться.

Поэтому по факту вообще солидарен с Черчесовым. По форме, наверное, можно было это сделать по-другому. Но пора уже встряхнуть футболистов, потому что на них тоже лежит ответственность. Особенно когда они выходят на поле с гербом сборной России.

— Третий и четвертый голы Дании — это тоже развал?

— Это авантюрная игра в атаке, вызванная желанием спасти матч. Те ошибки, которые в этих эпизодах совершались, никак нас не красят. Когда при четвертом голе четыре-пять футболистов пробегают в одну линию... Все понимали: чемпионат уходит от нас.

— Когда рассуждают о разнице сборных России на ЧМ-2018 и Евро-2020, одни напирают на большую разницу в уровне групп, а другие — на отсутствие сейчас фигур калибра Игнашевича и Акинфеева, способных изнутри выстроить команду. Вы в каком лагере?

— Думаю, отчасти правы и те и другие. Саудовская Аравия и Египет, которые попались нам на ЧМ-2018, явно слабее той группы, в которой мы выступали сейчас. Но Уругвай и тогда нам показал, что определенная разница в классе все равно есть.

Но тогда были личности индивидуально сильных футболистов, не умеющие и не желающие уступать. Если говорить о качественном футболе на мировом первенстве, то он был при игре в обороне с испанцами и в атаке — с хорватами. Мало кто ожидал такой игры, которая стала украшением турнира.

— Возвращаемся к Евро-2020. По-вашему, Соболев «нарисовал» пенальти с датчанами?

— Это вопрос вкусовщины. Спартаковцы, конечно, будут говорить, что это стопроцентный пенальти. На мой взгляд, нарушения правил там не было. В нашем чемпионате Соболев, безусловно, привык падать и кричать, что это пенальти, — и его дают. В топ-пять европейских лиг, думаю, он получил бы желтую карточку за симуляцию.

Чувствую и свою вину за ошибки Семенова

— Вы вели на «России-1» вместе с Владимиром Стогниенко прямой репортаж о матче Бельгия — Россия. Как он вам дался — и каково, в частности, было говорить в режиме live о грубейшей ошибке Андрея Семенова, вашего футболиста в «Ахмате»?

— Дался непросто, потому что отсутствие комментаторской практики в любом случае сказывается. Заметил, что начинал больше как болельщик, но потом все-таки перешел к тренерскому анализу. А комментировать ошибку Семенова — это самое сложное, что для меня было. На мой взгляд, Андрей — один из лучших центральных защитников нашего чемпионата.

Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.

— С ним после случившегося еще не разговаривали?

— Нет. Дали ему время отдохнуть. В начале следующего месяца Семенов должен приехать на сборы «Ахмата». Тогда, в более спокойной атмосфере, и поговорим.

— Думали, что Черчесов уберет его в запас на матч с Финляндией и поставит Дивеева?

— После этих ошибок у меня не было сомнений, что его заменят. Другой вопрос, что я не знал уровень готовности других защитников. Но когда один из самых опытных игроков на поле совершает такие ошибки — реакция тренера неизбежна. Там вопрос был не столько даже не в голе, сколько в том, что было потом.

По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное — в том, как он ведет себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было четкости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея все не совсем ровно и правильно.

— Семенов же весну провел намного лучше осени — и на зимних сборах, слышал, рвал и метал.

— Безусловно. У нас к нему с января по май претензий почти не было. Еще раз подчеркну: это один из лучших футболистов «Ахмата».

— В марте в сборной во время флеш-интервью на мой вопрос, почему осенью он угодил в запас, Семенов сослался на некие нефутбольные причины. Можете пояснить?

— Не знаю. Мы в личном общении все высказали и очень хорошо друг друга поняли.

— Каких перемен ждете в сборной дальше?

— Безусловно, омоложения и перехода на более агрессивные модели игры, где будет больше действий на чужой трети поля. Большего разнообразия. Мы сталкиваемся с этой проблемой почти на каждом чемпионате. Когда соперники играют в разной манере, с различными схемами, у нас возникают сложностями с подстройкой под них.

Ожидаю того, что у нас пропадут безальтернативные позиции, на которых играют 37-летние футболисты. Того, что различные варианты, А, В и С, которые затем применяются на больших турнирах, вначале будут наигрываться в товарищеских матчах. Причем это не всегда изменение схемы, а подстроение ее под особенности соперников.

— По моему мнению, очень плохо, что в последние три года мы перестали играть контрольные матчи с топ-сборными. Перед ЧМ-2018 Россия это делала и знала свои слабые места, теперь же всю их глубину понять было негде!

— Я тоже уже высказывался по этому поводу. Полностью с вами согласен. Когда ты знаешь, что в группе будешь играть с Бельгией и Данией, встречаться перед тем с Болгариями и Польшами — неправильно. Это большая проблема. Только в матчах с топ-соперниками можно понять свой уровень. И я напрямую связываю успешное выступление нашей сборной на ЧМ-2018 с тем, что последние два года перед турниром мы провели много игр с ведущими командами мира. Но этого уже давно нет. И надо к этой практике возвращаться.

ВАР привел к упрощению футбола, росту числа подач с флангов — отсюда и автоголы

— Тренды этого Евро — голы в свои ворота и незабитые пенальти. Этому есть какие-то логические объяснения?

— По-моему, с ВАР уже года полтора в футболе появился тренд, при котором мяч чаще доставляется в штрафную первым темпом с флангов, игроки обороняющейся команды не успевают развернуться, и это приводит к автоголам. Больше ситуаций, когда защитники развернуты лицом к своим воротам.

— А при чем тут ВАР?

— Больше фиксации рук в штрафной, больше 11-метровых. И все атаки дают доигрывать до конца, а потом уже с помощью видеосистемы разбираются, был ли офсайд или фол. В ситуациях, когда можно прокатить мяч в полуфланг, сейчас многие предпочитают «грузить», рассчитывая на то, что или мяч попадет в руку, или партнер выиграет единоборство.

Футбол из-за этого немножко упрощается. Два-три года назад были команды, которые вообще не подавали мяч. Даже Бельгия, обладающая Лукаку, почти не использовала подачи, а убирала под себя, катила в полуфланг, куда вбегал Де Брейне и отдавал передачи. Да и сейчас она находится по этому показателю далеко от лидеров — но, по крайней мере, такой вариант у нее появился, и два из трех мячей в наши ворота возникли после того, как бельгийцы просто «подваливали» мяч в штрафную.

Что же касается незабитых пенальти, то привязал бы это к более тщательному анализу того, как их бьют. Как правило, в каждой сборной есть лидеры, которые исполняют пенальти, и у вратарей с тренерами голкиперов достаточно материала, чтобы к ним готовиться. Это позволяет предугадывать, что сделает бьющий. Если работать просто по удару — при качественном и сильном исполнении шансы достать мяч минимальны.

Сейчас много аналитических систем и фирм, облегчающих анализ. В связи с этим большинство голкиперов либо знают манеру исполнения и прыгают в определенный угол, либо стоят до конца и реагируют по мячу, если этот футболист бьет несильно.

— Насколько сказывается на турнире фактор пяти замен?

— Преимущество получают более укомплектованные команды. Видно, что это сказывается. Те же немцы вытащили матч с Венгрией только благодаря более квалифицированной скамейке. У них была возможность выпустить четырех ярких футболистов, которые играют в топ-чемпионате, а Росси мог уже только убирать игроков по желтым карточкам, выпуская тех, кто ниже и ниже по уровню. Потому немцы и прошли дальше.

— Еще какие-то тенденции на этом Евро видите?

— Одну из главных показывают итальянцы. Как сильно критиковали Манчини, когда он использовал 52 футболиста, строил команду за два года через Лигу наций и отборочные матчи! Зато на Евро приехала команда с определенными принципами игры, которые все игроки четко выполняют. И с наигранными сочетаниями.

Опять же — все надо делать вовремя! Нельзя привозить Мухина и ставить его в состав фактически с листа! Манчини это понимает. Он привез ветеранов Бонуччи с Кьеллини — а линию полузащиты обновил за счет Локателли, которого мало кто знал, и его выгнали из «Милана», где он не попадал в состав, а лидером стал уже в «Сассуоло». Но сделал Манчини это за полтора года до чемпионата, и сейчас Локателли смотрится одним из лидеров. То же самое сделал Саутгейт, подготовив и выставив молодых. Мы же сделали свои шаги слишком поздно.

— Но по Англии пока не сильно заметно, чтобы команда была готова к борьбе за титул.

— Матч с Германией степень этой готовности покажет. Больше ставлю на успех англичан. Пора.

То, как Зинченко вел себя в игре с Австрией, — неприемлемо

— Фаворитами все в первую очередь считают Францию и Бельгию. Согласитесь?

— Да. По качеству игры присоединил бы к ним Италию. В то же время итальянцы очень ярко сыграли в группе, но на длинных турнирах редко бывает, чтобы сильно начавшие сборные так же продолжали до конца. На мой взгляд, у французов и бельгийцев больше вариантов. Не стал бы делать большого акцента на начале матча Дания — Бельгия — там сказалось то, что бельгийцы вышли не готовые к датскому блицкригу, ошарашенные. Во втором тайме они расставили все по своим местам.

Не исключал бы каких-нибудь темных лошадок вроде той же Дании. С историей Эриксена, с двумя проигранными матчами команда сумела пройти такой кризис и с честью из него выйти. Если дальше датчане покажут еще более яркий футбол, у меня это не вызовет удивления (разговор, напомню, был до матча Дания — Уэльс. — Прим. И.Р.).

Чемпионаты Европы часто преподносят сюрпризы. На них нередко выстреливают команды, которые имеют четкую игру и лидеров — тут еще можно назвать Португалию с Роналду, который демонстрирует что-то запредельное для своего возраста. Если она снова выйдет в финал, это тоже не станет для меня большим шоком. Но ей сильно не повезло с сеткой плей-офф.

— Да, Португалия в одном из двух самых статусных матчей 1/8 финала сыграет с Бельгией. На кого ставите тут?

— Склоняюсь к Бельгии.

— Роналду побил рекорд результативности Платини на всех финальных турнирах Евро. Его лидерство в списке снайперов этого турнира — больше за счет пенальти?

— Его форму тоже стоит выделить. По осени Криштиану часто костерят. Но человек показывает, что умеет готовить себя к главным матчам — как за клуб в решающих стадиях Лиги чемпионов, так и за сборную, когда он выходит на большие турниры и творит чудеса. Он очень хорошо знает свой организм и имеет огромный авторитет в команде, потому что видно: на него играют.

В то же время отмечу, что большинство команд научились против него играть. Его выжимают во фланг, не дают играть в воздухе, нивелируя то преимущество, которое было раньше. Его сейчас, как правило, опекают двое — один игрок за спиной, один перед ним. То, что он забивает с пенальти, — вынужденная вещь, в силу и возраста, и опеки ему все сложнее забивать с игры. Но в целом он находится в очень хорошем состоянии, и португальцы этим пользуются.

— Как вам Украина — единственная команда, которая вышла в плей-офф с тремя очками? Первые два матча были местами хороши, но провал с Австрией оставил неприятное послевкусие.

— Прогресс австрийского, как и швейцарского, футбола ставлю на одну доску с подъемом игры в Бельгии, Дании. Не надо австрийцев недооценивать, они здорово выросли за последние пять лет. Сегодняшняя Украина и не должна была обыгрывать Австрию, учитывая еще и ту цитату Шевченко о том, что его команда не может на одном уровне проводить три матча подряд. Хорошо сыграли с голландцами, во втором тайме с Северной Македонией качество пропало, и команда могла упустить победу, а потом — вполне объяснимое поражение от австрийцев.

Но сборная Украины молода. Шевченко не боится играть с 19-летним центральным защитником Забарным. Там очень много плюсов. Например, прогресс игроков. Яремчук, который еще в прошлом году водил мяч коленками, научился забивать важнейшие голы. Мне в целом нравится, как играет Украина. Оставим в сторону политику — это команда, за которую хочется переживать. Играют агрессивно, выбегают в атаки, играют душой — то, что всегда нравится зрителям.

— При этом от лидеров, Зинченко и Малиновского, ждали большего.

— Зинченко — это отдельная статья. Мы все восхищаемся, что он пробился в состав «Манчестер Сити», и это справедливо. Но клуб проиграл Лигу чемпионов из-за того, что он не подстраховал, а сборная уступила голландцам после того, как из-под него забили третий гол. Да, футболист обладает определенными качествами, приносит много пользы. Но два ключевых эпизода в этом году в своей карьере он проиграл. Хорошо, что украинцы еще прошли дальше.

Если бы не прошли, все обратили бы большее внимание на негативные эмоции, которые Зинченко демонстрировал партнерам и болельщикам в третьей игре. Надо прежде всего с себя спрашивать! На мой взгляд, и тренеры сборной Украины должны работать в этом направлении. То, как он вел себя в матче с Австрией, на мой взгляд, неприемлемо.

— А почему не блистает Малиновский, такой сильный в «Аталанте»?

— У него был очень тяжелый сезон. Он играл больше всех, весной стал лидером, вышел на большой европейский уровень. Следующий сезон для него будет определяющим — вытянет ли он статус звезды как в серии А, так и в национальной команде. У него еще идет становление.

— Под занавес — вопрос, который не имею права не задать, поскольку после студий «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге его широко обсуждали коллеги. О ваших мощных темных очках в эфире. Встречались даже шутки вроде «у «Ахмата» первые очки в сезоне».

— Когда начнут обсуждать не только очки, но и мои трусы или носки — значит, наступила настоящая популярность! Есть куда расти. Если серьезно, лишний раз убеждаюсь, что сегодня у нас форма преобладает над содержанием. Если обсуждаются очки эксперта — значит, наш футбол совсем деградировал.