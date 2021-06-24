На этом Евро многое решают капитаны.

Венгрия красиво покинула Евро в группе смерти, чуть не обыграв в Мюнхене Германию. Это тот пример выступления, которого мы ждали на Евро от сборной России. Банальная и очень простая мысль, которую вчера высказали или обдумали почти все, но от параллелей отделаться действительно тяжело.

Еще в Сети появилось видео речи в раздевалке от капитана Венгрии — Адама Солои. И тяжелее стало уже удержаться от сравнений и противопоставлений с Дзюбой — нашим капитаном.

Можно вспомнить выступление Вейналдума, который забил три гола на этом Евро. Или образцовые действия Кьера в эпизоде с потерей сознания Эриксеном, который организовал партнеров и закрыл Кристиана от глаз публики, успокаивал жену пострадавшего. Примеров влияния капитанов на этом Евро полно: Алаба, Пандев, Модрич, Роналду.

На ЧМ-2018 Артем зажигал и словом, и делом. На Евро в этом плане Дзюба — одно из главных разочарований в сборной.

Дедрик Боята и Артем Дзюба. Фото Reuters

Дзюба — стал лучшим на Евро только по офсайдам

У Артема семь попаданий в офсайд — больше всех на Евро-2020. В основном это случалось после забросов из глубины, когда капитан сборной застревал в тылу врага и попросту не успевал вернуться за линию защиты соперника.

Многочисленные забросы — это вопрос и к тактике, выбранной Черчесовым. Но форвард должен быть к ним готов. Дзюба порой раздражал, когда неторопливо семенил назад. Это не тот уровень напора, отдачи, которого ждешь от лидера команды.

Примером на поле Артем для партнеров так и не стал. Да, он сравнялся по голам за сборную с Кержаковым, но что толку? Гол с пенальти, голевой пас на Миранчука, который во многом за счет индивидуальных действий сотворил гол, — мы все ждали от Артема гораздо большего.

Но даже не статистика вызывает грусть, а скорее то, что Дзюба не был лидером. Можно оказывать положительное влияние на команду даже без голов и ассистов, что и показал на Евро Солои.

Артем после вылета в единственном флеш-интервью упрекнул партнеров: «Когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь все голы... Я не говорю, что кто-то, но проигрываем мы — футболисты». Задеть партнеров, при этом не сказав ни слова о своей провальной игре, пусть и без ляпов — это уровень капитана? Наверное, все-таки нет.

Артем Дзюба. Фото Reuters

Футболисты сборной не подошли к российским болельщикам в Дании. Дзюба должен был подойти сам и позвать партнеров

После поражения в Копенганене Дзюба отметился только знаковой фразой про «обкакались». После обидного проигрыша ни один футболист сборной не подошел к группе российских болельщиков, поддерживавших Россию на стадионе «Паркен». Группа местных болельщиков, живущих в Копенгагене, и те, кто смог пробраться на игру, приехав из России, увидели только аплодисменты с поля от нескольких игроков.

Дзюба же на правах капитана мог подойти к ним сам, а также позвать партнеров. Это важный жест: тренеры и игроки подходят к трибунам, чтобы поблагодарить не только эту группу, но в их лице и всех болельщиков своей команды.

После победы над Финляндией Артем подходил к трибуне и хлопал болельщикам. Здорово приходить в моменты, когда команда побеждает либо когда тебя обожает вся страна, как было после ЧМ-2018, и Дзюба купался в этой любви фанатов после каждого выездного матча «Зенита».

«Дзюбомания» — это было прекрасное время для российских болельщиков, которые вновь влюбились в футбол. Но в ужасное время Артем к людям не вышел, и это слабый жест, который подрывает их доверие, опускает на землю. Видимо, капитану было тяжело принять в свой адрес критику, тяжело ответить за позорное выступление команды и взять на себя ответственность.

По прилете в Россию Артем не стал подходить к журналистам, которые ночью ждали его и других игроков, чтобы задать свои вопросы. На просьбы подойти он просто нагрубил. Опять же после чемпионств, после голов в любой микст-зоне Дзюба — главный спикер. А после провала крикнул у автобуса: «Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя».

Артем, если журналисты вас зовут, значит, не на все вопросы вы ответили. Людям хочется больше ответов, больше объяснений и конструктива, а не «обкакались», «наслаждайтесь», «приключения на жопу».

21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Артем Дзюба забивает гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дзюба по-прежнему герой игр с карликами. В важнейших матчах мы ждали большего

Матч с Данией был ключевым для этого поколения, этой сборной, героев домашнего ЧМ. От Дзюбы ждали, что он поведет команду так же, как вел на мировом первенстве. Будет примером и ориентиром.

Возможно, были такие же вдохновенные речи в раздевалке, мы этого не знаем. Но оцениваем по игре и результату.

Один гол с пенальти и три неудачных матча — даже сам Дзюба наверняка рассчитывал на большее. Опять же можно проиграть по-разному, с разным уровнем борьбы и сопротивления. Можно как Венгрия с капитаном Солои либо как Россия под предводительством Дзюбы.

В важных матчах Артем не показал игры уровня лидера. Да, был гол с Испанией с пенальти, но в основном вся статистика Дзюбы — голы карликам и середнякам. Громить Лихтенштейн, Сан-Марино — с этим справится и Соболев, который за полчаса с Данией принес едва ли не больше пользы, чем Дзюба во всех трех матчах.

Единственное, что примечательного сделал Дзюба, — снова напомнил нам, как быстро наши футболисты забывают, для кого играют и зачем. Чтобы вспомнить, Артему достаточно включить видео с речью Солои и его голевыми действиями против Германии.