Розетти оценил назначение пенальти на Стерлинге. Вы согласитесь с таким мнением?
16:05
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сегодня на пресс-конференции поддержал решение Данни Маккели, который на 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1) назначил 11-метровый удар в ворота датчан.
Розетти считает, что основания для наказания Йоакима Меле пенальти были: судья видел, что тот не сыграл в мяч и попал сопернику по ноге.
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