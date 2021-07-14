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Судейство

Розетти оценил назначение пенальти на Стерлинге. Вы согласитесь с таким мнением?

16:05
Падение Рахима Стерлинга. Фото AFP
Падение Рахима Стерлинга. Фото AFP
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Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сегодня на пресс-конференции поддержал решение Данни Маккели, который на 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1) назначил 11-метровый удар в ворота датчан.

Розетти считает, что основания для наказания Йоакима Меле пенальти были: судья видел, что тот не сыграл в мяч и попал сопернику по ноге.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля