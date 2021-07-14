Розетти оценил назначение пенальти на Стерлинге. Вы согласитесь с таким мнением?

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сегодня на пресс-конференции поддержал решение Данни Маккели, который на 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1) назначил 11-метровый удар в ворота датчан.

Розетти считает, что основания для наказания Йоакима Меле пенальти были: судья видел, что тот не сыграл в мяч и попал сопернику по ноге.