Манчини едва не разрушил то, что строил три года. Италия вымучила победу над Австрией

«Скуадра адзурра» — в четвертьфинале Евро, но прошла по грани.

Чемпионат Европы. 1/8 финала

Италия — Австрия — 2:1 д.в. (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Кьеза, 95 (1:0). Пессина, 105 (2:0). Калайджич, 114 (2:1).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 68), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 68), Иммобиле (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 114), Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 114), Гриллич (Шауб, 106), К.Шлагер (Грегорич, 106), Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103. Драгович, 120.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), ван Букел (Голландия).

26 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Перед матчем многие пугали сборную Италии австрийским прессингом — мол, с таким «скуадра адзурра» на этом Евро еще не сталкивалась. И не столкнулась — итальянцы дали сопернику потрогать мяч первые десять минут, а потом все пошло по привычному для игр с участием команды Роберто Манчини сценарию. После первого тайма процент владения был 55 на 45 в пользу Италии, но это тот случай, когда цифры не слишком адекватно отображают ситуацию на поле. На чужую половину поля Австрия переходила редко, а, к ее несчастью, голкипер Даниэль Бахманн еще и плохо играет ногами. Доставить мяч партнеру в нужную зону он был не в состоянии — почти все его выносы заканчивались потерями.

Другое дело, что защищаться в низком блоке Австрии удавалось лучше и организованнее, чем тем же Турции и Швейцарии. Да и мяч у сборной Италии ходил не так быстро, как хотелось бы. Отчасти это связано с появлением на поле Марко Верратти. Полузащитника «ПСЖ», который первые два матча пропустил из-за травмы, хвалили после игры с Уэльсом. Но, судя по всему, форму он еще не набрал, периодически замедляя действия «адзурри». С другой стороны, статус и авторитет Верратти в этой команде, очень похожей на клубную, весьма высок, и, выбирая между ним и Мануэлем Локателли, Манчини не мог игнорировать этот фактор.

На этом фоне стали постепенно вылезать все проблемные места сборной Италии — например, позиция центрфорварда. Чиро Иммобиле, конечно, обладатель «Золотой бутсы» сезона-2019/20, но в этой сборной он иногда кажется чужеродным телом. Не говоря уже о тяжелом и неповоротливом Андреа Белотти.

Плюс настрой сборной Италии — перед выходом на поле в подтрибунном помещении игроки шутили, смеялись, и вообще выглядели максимально расслабленными. Спокойствие и уверенность в своих силах — это здорово, но здесь было похоже на то, что все это переросло в самоуверенность.

А после перерыва исчезла даже иллюзия контроля ситуации со стороны «адзурри». Манчини решил вмешаться на пике самого худшего отрезка Италии на этом турнире — когда Австрия забила, но мяч Марко Арнаутовича был отменен после вмешательства ВАР по причине офсайда. На поле вышли Локателли и Маттео Пессина. С их появлением Италия начала эпизодами демонстрировать тот футбол, который так всем понравился на групповом этапе.

Но лишь эпизодами. Было уже поздно — «адзурри» словно вернулись во времена начала работы Манчини с командой, когда соперники уровня Польши казались настоящими монстрами, настолько все было плохо. Все призраки недавнего бесславного прошлого вернулись, а страх и неуверенность снова опутали игроков. Даже таких живчиков, как Леонардо Спинаццола.

Ощущения перед овертаймом у тех, кто болеет за сборную Италии, были самые что ни на есть отвратные. Но на этот раз все для «адзурри» закончилось хэппи-эндом. Хотя после таких побед по раздевалке команды-фаворита должны летать бутсы, бутылки, планшеты, или что там еще обычно швыряют в гневе.

Показательно, что лучшими на этом отрезке стали как раз Локателли (начал две голевые атаки и привнес в игру итальянцев необходимую стройность), Пессина и Спинаццола (защитник «Ромы» — креатура Манчини в сборной, голевой и предголевой пас). И, конечно, Федерико Кьеза, который получил свой шанс и блестяще его использовал.

На большом турнире у фаворита почти всегда бывает плохой день и вымученная победа, которая потом только придает уверенности. Наверное, можно считать, что в субботу такой день был у сборной Италии. Или все же она не настолько хороша, как было принято думать все последние недели, и слишком хрупка и уязвима?

На этом фоне такие цифры забываются, но команда Манчини побила национальный рекорд по числу матчей без поражений, превзойдя достижение сборной Витторио Поццо из середины 1930-х — 31 игра.