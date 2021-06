Отъезд игроков в Европу не спасет русский футбол. Это миф, который ничего не изменит

Никакой связи тут нет.

Раз в два года, когда сборная России вылетает с чемпионата мира или Европы после группового этапа (обычно довольно бесславно), мы слышим одни и те же разговоры. Такое шоу «Старые песни о главном». С вечными «хитами» о реформировании футбольного хозяйства по примеру Германии, Исландии, Австрии, Дании, Бельгии (нужное подчеркнуть); о, конечно же, детско-юношеском футболе — это святое; о засилье низкопробных легионеров или, как вариант, о лимите, который губит все на корню. Ну, вы знаете — никогда такого не было, и вот опять. Даже как-то завидуешь тем, для кого Евро-2020 — первый большой турнир в жизни, и все это впервые.

Еще один популярный и относительно свежий плач по русскому футболу звучит так: российские футболисты зажрались в РПЛ — получают тут миллионы, живут припеваючи в своем болоте, особо не напрягаются и всем довольны. Уезжать в Европу и прогрессировать там в условиях жесткой конкуренции не хотят — их и здесь неплохо кормят. А вот поехали бы за границу — было бы всем им счастье, а сборная России взлетела бы на невиданный доселе уровень, такой, что Бельгия с Данией просто дрожали бы.

На самом деле все это не более чем дешевый популизм, а причинно-следственных связей тут нет. Ниже попробую это аргументировать, но для начала — несколько чисто бытовых наблюдений.

1. Представьте себе ситуацию: вы состоялись в России в рамках своей профессии — стали успешным программистом, инженером, журналистом. Вам платят хорошие деньги, у вас налажен быт. И вот вас зовут работать на Запад в компанию с мировым именем: например, в Google или Apple, если вы программист, Airbus — если инженер, The New York Times или The Guardian — если журналист. Но при этом работать нужно в два раза больше, зарплата — в два раза меньше, при этом контракт вам предлагают только на год или два без всяких гарантий продления. Вы бы согласились?

А теперь просто перенесите все это на российский футбол и игроков сборной. Возможно, вам захочется меньше говорить про зажрались.

2. Я рос в 90-е, оттого нынешние причитания кажутся еще более смешными. Ведь лет 20-25 назад все было ровно наоборот. Когда сборная быстро вылетала с крупных турниров, одним из самых популярных плачей по русскому футболу был такой: «Эти легионеры совсем там зажрались на своем Западе, патриотизма у них нет, думают только о деньгах и не хотят играть за Россию».

Как видите, не изменилось ничего — все беды оттого, что кто-то зажрался. Других причин в принципе нет. Меняется только контекст.

Это, кстати, касается не только футбола, но и, например, хоккея. Там тоже во всем были виноваты потерявшие патриотизм зажравшиеся энхаэловцы. Сейчас, кстати, ровно наоборот, как и в футболе, — в неудачах виноваты низкий уровень КХЛ и неадекватно большие зарплаты, которые тут платятся.

3. Почти во всех топ-лигах, куда так настойчиво отправляют россиян, существуют ограничения для игроков из стран, не входящих в ЕС. Например, в серии А клубы могут зарегистрировать только двух таких новых футболистов за сезон. И эти ограничения влияют на работу клубов на трансферном рынке — не в пользу игроков из России.

А теперь переходим к конкретным примерам, опровергающим плач «Зажрались в РПЛ, только отъезд в топ-лиги всех спасет».

После того как сборная Венгрии едва не прорвалась в плей-офф из группы смерти с Францией, Португалией и Германией, стало модно сравнивать ее с Россией — мол, за тех не стыдно, а за наших стыдно. Коллега Андрей Кузичев в материале с итогами группового этапа Евро-2020 назвал клубы, за которые выступают венгры, выходившие на поле в матчах с Францией и Германией. Повторю: два человека из «Лейпцига» (Гулачи и Орбан), по одному из «Майнца» (это капитан Адам Солои, 732 минуты на поле и 1 гол в прошлом сезоне) и «Фрайбурга» (нападающий Шоллои) плюс защитник Аттила Солои из «Фенербахче», остальные — «Фехервар», «Ференцварош», словацкий ДАК, хорватский «Осиек», «Даллас» из МЛС...

Вернемся к сборной России. Возьмем два самых успешных турнира в новейшей истории. На Евро-2008 в заявке был только один легионер — Иван Саенко из немецкого «Нюрнберга». На ЧМ-2018 легионеров было двое — Денис Черышев из «Валенсии» и третий вратарь Георгий Габулов, формально приписанный к бельгийскому «Брюгге».

Сейчас легионеров было трое — тот же Черышев плюс Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»). Результат известен.

То есть на ЧМ-2018 игроки в РПЛ были не обленившиеся и развращенные деньгами, а за три года развратились и зажрались? Или за это время вдруг резко вырос уровень зарплат?

Кстати, после Евро-2008 Аршавин, Жирков, Павлюченко, Билялетдинов, Погребняк уехали в европейские топ-лиги. После чего сборная России не сумела отобраться на ЧМ-2010. Ясное дело, все оттого, что мгновенно развратились на треклятом Западе и забыли о родине и патриотизме.

Ну и еще один пример, совсем уж из кажущегося далеким прошлого. ЧМ-2002, Россия не вышла из якобы вполне проходимой группы с Японией, Бельгией и Тунисом. В заявке сборной было девять легионеров — четыре из Испании, по одному из Франции, Италии, Португалии, Нидерландов и Австрии. Для сравнения: у Бельгии, которая в то время была очень средней командой и который мы проиграли решающий матч, легионеров в заявке было даже меньше — восемь. Остальные выступали в местном чемпионате.

Вот еще кейс сборной Турции — страны, чей футбол по многим параметрам вполне можно сравнить с российским. На Евро-2008, где турки дошли до полуфинала и выдали по ходу кучу эпичных матчей, в их составе было семь легионеров, причем двое — из «Рубина» (да-да, Гекдениз Карадениз) и греческой «Ларисы», а выступавший в «Ньюкасле» Эмре провел на турнире только один матч.

На Евро-2020 в составе Турции было 15 легионеров, из них 12 — из топ-5 европейских чемпионатов (Умут Мераш и Кенан Караман играют во Франции и Германии, но в Д-2 — «Гавре» и «Фортуне» соответственно, а Оркун Кекчю числится в голландском «Фейееноорде»). При этом Турция стала худшей сборной турнира — три поражения с общим счетом 1:8.

Интересно, что на Евро-2016 у Турции было пять легионеров. Результат — одна победа, два поражения, третье место в группе и невыход в плей-офф. Что еще раз подчеркивает — количество легионеров из топ-5 лиг никак не влияет на выступление сборной на большом турнире. Никакой закономерности не прослеживается.

Для закрепления — пример не из Европы. Сборная Мексики на семи подряд чемпионатах мира (начиная с ЧМ-1994) выходит из группы в 1/8 финала. Дальше, правда, ни разу прорваться не удалось, но все равно — результат точно внушает уважение.

Для понимания — в чемпионате Мексики много денег. Местные клубы богаты по меркам Нового Света, и туда охотно едут ребята из Бразилии, Аргентины и других стран Южной Америки, на излете карьеры туда заехал Роналдиньо. А иногда едут даже и из Европы — как, например, француз Пьер-Андре Жиньяк, которого когда-то хотело московское «Динамо».

Он, кстати, самый высокооплачиваемый игрок Liga MX — в 2020 году он, по данным из открытых источников, получал в «Тигрес» 5,25 миллиона долларов. На втором месте — вратарь Гильермо Очоа (5 миллионов), на третьем — голландский нападающий Винсент Янссен (2,6 миллиона). Если же взять топ-100 самых высокооплачиваемых футболистов лиги, то их суммарный годовой оклад — 1,1 миллиарда долларов. То есть в среднем по 1,1 миллиона на каждого. Очень неплохой уровень, сопоставимый, а то и превышающий РПЛ.

Неудивительно, что долгое время местные игроки не слишком стремились в Европу. А примеры Чичарито Эрнандеса, Рафы Маркеса, Джованни дос Сантоса или Андреса Гуардадо были скорее исключением. У того же героя ЧМ-2014 Очоа совсем не получилось в Европе, и он спокойно вернулся на родину, где чувствует себя отлично.

Вот статистика: ЧМ-1994 — два легионера из Европы; ЧМ-1998 — 0; ЧМ-2002 — 3 (один из испанской сегунды); ЧМ-2006 — 3; ЧМ-2010 — 9; ЧМ-2014 — 8; ЧМ-2018 — 11.

То есть легионеров становится больше. Люди выходят из зоны комфорта и больших зарплат, едут в Европу — но результат неизменен. Корреляции, как и во всех остальных случаях, нет.

А отсюда простой вывод: выступление конкретной команды на конкретном турнире, если нет никаких совсем уж вопиющих внешних факторов типа жесткого конфликта с федерацией и так далее, целиком и полностью зависит от работы конкретного тренера с конкретными игроками. Сумел он что-то вылепить или не сумел — исключительно творческий вопрос. Станиславу Черчесову на ЧМ-2018 ничто не помешало добраться до четвертьфинала с зажравшимися миллионерами из РПЛ. Как и провалиться на Евро-2020 спустя три года.