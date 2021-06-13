Зачем вешать собак на Семенова? Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Категорически не согласен с теми, кто накинулся на сборную России после поражения от Бельгии. Да, 0:3 дома — это больно и обидно. Но кричать, как герой Папанова в легендарной кинокомедии, «Шеф, все пропало!» точно не стоит.

Во-первых, впереди еще два матча, которые и определят нашу судьбу на Евро. Во-вторых, игра в Петербурге просто лишний раз подтвердила расклад сил в мировом футболе. Бельгия давным-давно на любом турнире один из фаворитов. А мы... Если выйдем из группы — уже хорошо.

Была надежда, что после тяжелейшего европейского сезона бельгийцы, потерявшие к тому же из-за травм Де Брейне, Витселя и Азара-старшего, подойдут к первому матчу не в лучшем функциональном состоянии. Но нет, соперник превзошел нас по всем показателям и без проблем взял три очка. Как в таких случаях говорят: «На классе».

При счете 0:1 наши встрепенулись, заработали парочку угловых, Марио Фернандес здорово пробил головой... Казалось, еще чуть-чуть — и бельгийцы дрогнут. Но они перетерпели, а потом спокойненько дожали нас. И сразу стало ясно, кто здесь удав, а кому придется довольствоваться ролью кролика.

Многих удивило, что Станислав Черчесов отошел от привычной схемы с тремя центральными защитниками. Думаю, изначально план был такой — хотели отодвинуть игру от своих ворот. Чтобы не прижимались к ним, уже в полузащите активно вступали в отбор. Вот почему Баринов появился в опорной зоне. Но этот тактический ход себя не оправдал.

Плюс еще до перерыва пришлось провести две замены. Причем и Кузяева, который получил сотрясение в борьбе с Кастанем, и Жиркова, подвернувшего ногу, нам очень не хватало. Далер — парень цепкий, мобильный, выносливый, может 90 минут носиться от штрафной до штрафной. У Юры другие козыри. Опыт, хладнокровие, умение одним пасом обострить игру. Мне кажется, рядом с Жирковым и молодежь чувствует себя поспокойнее.

К сожалению, замены игру не усилили. В первую очередь это касается Черышева, которому Черчесов отвел всего полчаса, а потом выпустил юного Мухина. Полузащитник «Валенсии» на поле растворился, напомнив о себе лишь в эпизоде с голом Менье, когда явно недоработал.

Думаю, Черчесов прекрасно понимал, что Денис из-за травмы пока далек от оптимальных кондиций. Он и в последних контрольных матчах не выходил. В то же время Черышев — это скорость, удар, способность сделать гол из ничего. В чем на ЧМ-2018 мы не раз убеждались. А здесь — увы...

Сейчас многие задаются вопросом: как надо было играть с Лукаку? У меня нет ответа. Еще наблюдая за матчами «Интера» в минувшем сезоне, ловил себя на мысли, что бельгиец — форвард без слабых мест. Антонио Конте прямо монстра из него вылепил! Да, порой в действиях Лукаку проскакивает вальяжность — и тогда может затеряться на поле. Но если заряжен по максимуму — все, его не остановить!

В Питере он не только в нашей штрафной гарцевал. Успевал в опорную зону опускаться, разгонял атаки. Видно — в отличной форме. И вверху мячи выигрывает, и внизу цепляется, и бежит как конь, вытаптывая все на своем пути.

Пожалуй, единственная возможность закрыть Лукаку — приставить к нему сразу двух опекунов. Один отбирает, второй страхует. Но это колоссальный риск. Он бы имел смысл, если бы у бельгийцев в атаке все было завязано исключительно на Лукаку. Так ведь другие ребята не менее опасны. Я о Мертенсе с Карраско. А если и Де Брейне выйдет... В общем, особых вариантов у нас не было.

Да еще пропустили первыми в ситуации, когда ничто не предвещало беды. Семенов подумал, что Джикия дотянется до мяча головой, а тот не сумел. В итоге неловкое движение, мяч пролетел у Андрея между ног и отскочил к Лукаку. Не понимаю тех, кто теперь вешает собак на Семенова, называет чуть ли не главным виновником поражения. Такой «кикс» — просто несчастный случай.

За второй гол шишки посыпались на Шунина. Посмотрев эпизод с разных ракурсов, понял, что Антон понадеялся на двух защитников, которые после навеса в штрафную пытались достать мяч. Но не смогли, он вылетел перед вратарем, тот ловил его уже в нижней точке. Отбить в сторону не удалось, а Черышев вместо того, чтобы держать Менье, дернулся к штанге.

Если и предъявлять претензии Шунину, то за третий мяч, пропущенный от Лукаку в ближний угол. Впрочем, этот гол уже ни на что не влиял...

Сразу после матча с новой силой вспыхнули разговоры, мол, почему именно Шунин — первый номер сборной, чем он лучше Гильерме, которого не пригласили вовсе. На мой взгляд, по уровню мастерства они сопоставимы. Но у «русского бразильца» есть преимущество — солидный международный опыт. Все-таки «Локомотив» постоянно участвует в Лиге чемпионов. А «Динамо» в Лиге Европы споткнулось на первом же барьере, проиграв скромному грузинскому клубу. Но раз тренеры сборной сделали ставку на Шунина, значит, верят в него больше, чем в Гильерме. Что ж, жизнь покажет, правильное это было решение или нет.

То же самое — с отсутствием в заявке Смолова. Мне кажется, Федор на Евро точно пригодился бы. Он как никто хорош на контратаках — в отличие от Дзюбы, который убежать от защитников не может. Вот зацепиться за мяч, придержать, вкатить в зону или скинуть под удар — тут Артему нет равных.

Думаю, в матче с Финляндией мы вновь увидим в воротах Шунина. В других линиях изменения если и будут, то вынужденно. На левом фланге обороны вместо Жиркова, скорее всего, появится Караваев. Если Кузяеву врачи не позволят выйти на поле, в эту зону сдвинется Головин, а под Дзюбой роль оттянутого форварда исполнит Миранчук. Если же Далер вернется в строй, лишним окажется кто-то из опорных полузащитников. Возможно, Оздоев.

Турнирная ситуация обязывает нас играть на победу. В этом плане я особенно надеюсь на связку Головин — Миранчук. Оба шустрые, резкие, креативные. С бельгийцами хавбек «Монако» был лучшим в нашей команде, проделал громадный объем работы. Но в одиночку ему было сложновато что-то придумать впереди, соперник грамотно перекрывал зоны. С финнами же Головин будет смещаться в середину, оставляя фланг для скоростного Караваева. А справа с первых минут начнет активно поддерживать атаку Марио Фернандес.

У финнов крепкая команда. Но переоценивать их победу в первом туре не стоит. Датчанам откровенно не повезло. Мало того, что потеряли Эриксена, ключевого игрока, так еще кучу моментов не реализовали, включая пенальти. А один-единственный удар в створ оказался для них роковым.

Нам в среду нужно побеждать. На жилах, на зубах — как угодно. А потом в Копенгагене хотя бы очочко зацепить. И то и другое вполне по силам. Если выйдем в плей-офф, разгром от Бельгии тут же забудется.