Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

Все справедливо.

Мнение

Россия бесславно вылетела с Евро и теперь принимает заслуженную критику. А наши соседи украинцы идут дальше и радуются жизни. И хотя бы кто-то удивлен?

Понятно, что у жовто-блакитных изначально более футбольная страна, — там почти нет хоккея, зато более комфортный климат для вида спорта номер один. В 80-х почти вся сборная СССР состояла из представителей киевского «Динамо».

Но с тех пор прошло тридцать лет! Ситуацию можно было тысячу раз развернуть в свою сторону — вырастить новых героев. Однако у нас воз и ныне там, если не сказать хуже. Нет сейчас в нашей национальной команде богатырей уровня Акинфеева, Игнашевича, Аршавина, молодого Жиркова. Украинцы же на смену поколению Шевченко, Реброва и Воронина вырастили новую плеяду. Где Зинченко играет в финале Лиги чемпионов, Малиновский — лучший ассистент серии А, а на Яремчука облизываются многие клубы топ-чемпионатов. Да и Ярмоленко, не будем забывать, в АПЛ играет, на шестом месте в Англии закончил сезон.

Да, выступление Украины на групповом этапе не получилось намного более ярким, чем у России. Тоже два поражения — от Голландии и Австрии — и одна победа над аутсайдером — Македонией. Но результат на табло: одни уже дома, а другие продолжают путь на Евро. И на 99 процентов встретятся в 1/8 финала со Швецией — вполне проходимым соперником.

Уровень УПЛ, конечно, катастрофически упал в последние годы, а средняя посещаемость сравнима с ФНЛ — около 2 тысяч зрителей. Денег в футболе мало, но зато работают детские школы, которые дают качественных выпускников. Лучшие проходят обкатку в киевском «Динамо» или «Шахтере», которые по-прежнему сохраняют высокий уровень, или отправляются в Европу.

И за будущее их сборной тоже можно не волноваться. Помните, кто стал последним чемпионом мира среди юниоров (U-20) в 2019 году? Правильно, Украина. Сейчас это 19-20-летние парни, но скоро некоторые из них наверняка окажутся в топ-чемпионатах.

А наши? Продолжат получать миллионы в РПЛ.

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