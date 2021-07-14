Защитник «Зенита» Ракицкий похвалил сборную Украины за выступление на Евро-2020

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы.

«Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести еще до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны все равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол», — цитирует Ракицкого «Чемпионат».

Также украинский футболист высказался о поражении национальной команды в матче 1/4-финала против Англии (0:4).

«Быстрый гол всегда надламывает. И без того пацаны волновались, а тут доставали уже на третьей минуте. Нужно было забивать, но в мыслях сидело, что пропустят еще. Я, кстати, не считаю, что Англия в этом турнире — тактические звери. Против них можно и нужно было играть. Но в любом случае наша сборная — большие молодцы. Надеюсь, дальше будет только лучше», — сказал Ракицкий.

Сборная Англии обыграла Украину и вышла в полуфинал Евро-2020, где победила Данию (2:1 д. в.). В финале турнира англичане уступили Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 — по пенальти).