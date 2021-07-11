«Коммерсантъ» сообщил, что спекулянты заработали на билетах на Евро в России около 500 миллионов рублей

миллионов рублей.

Перекупщики билетов на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге увеличили долю своей прибыли по сравнению с предыдущими турнирами, сообщает 11 июля «Коммерсантъ». По данным источника, она составила 10 процентов.

Выручить спекулянты могли почти 500 миллионов рублей при средней наценке на билет в 2-2,5 раза. Около 10 процентов билетов на семь матчей Евро-2020, которые прошли в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», были приобретены на вторичном рынке, говорится в исследовании компании Eticket4. Компания исследует вторичный рынок билетов на крупных футбольных мероприятиях с 2017 года, когда в России прошел Кубок конфедераций. По ее данным, на ЧМ-2018 доля вторичного рынка была 5-7 процентов.

На семи матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге побывало 133 тысячи зрителей, указано в исследовании. В том числе напрямую на сайте УЕФА билетов продано на 19,25 миллиона евро, или почти 1,7 миллиардов рублей. Самым посещаемым стал матч Бельгия—Россия, за которым на стадионе наблюдали 26,3 тысячи зрителей.

На официальных сайтах билеты на эту игру стоили 75-225 евро, на вторичном рынке — 19,4-50 тысяч рублей, то есть наценка с учетом курса евро на 9 июля составляла 2-2,5 раза. По итогам всех прошедших в Санкт-Петербурге игр вторичный рынок составил около 13,2 тысячи билетов, не считая билетов категории ВИП, которые тоже продавались у перекупщиков. Их совокупная выручка от Евро-2020 составила 498 миллионов рублей.

Доля в 10 процентов оценивается как высокая с учетом ограничений, введенных в этом году УЕФА.