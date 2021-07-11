Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Коммерсантъ» сообщил, что спекулянты заработали на билетах на Евро в России около 500 миллионов рублей

22:35
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

миллионов рублей.

Перекупщики билетов на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге увеличили долю своей прибыли по сравнению с предыдущими турнирами, сообщает 11 июля «Коммерсантъ». По данным источника, она составила 10 процентов.

Выручить спекулянты могли почти 500 миллионов рублей при средней наценке на билет в 2-2,5 раза. Около 10 процентов билетов на семь матчей Евро-2020, которые прошли в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», были приобретены на вторичном рынке, говорится в исследовании компании Eticket4. Компания исследует вторичный рынок билетов на крупных футбольных мероприятиях с 2017 года, когда в России прошел Кубок конфедераций. По ее данным, на ЧМ-2018 доля вторичного рынка была 5-7 процентов.

На семи матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге побывало 133 тысячи зрителей, указано в исследовании. В том числе напрямую на сайте УЕФА билетов продано на 19,25 миллиона евро, или почти 1,7 миллиардов рублей. Самым посещаемым стал матч Бельгия—Россия, за которым на стадионе наблюдали 26,3 тысячи зрителей.

На официальных сайтах билеты на эту игру стоили 75-225 евро, на вторичном рынке — 19,4-50 тысяч рублей, то есть наценка с учетом курса евро на 9 июля составляла 2-2,5 раза. По итогам всех прошедших в Санкт-Петербурге игр вторичный рынок составил около 13,2 тысячи билетов, не считая билетов категории ВИП, которые тоже продавались у перекупщиков. Их совокупная выручка от Евро-2020 составила 498 миллионов рублей.

Доля в 10 процентов оценивается как высокая с учетом ограничений, введенных в этом году УЕФА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия 1
Англия 1
2-й тайм

1X

29%

1.58

П2

24%

2.55

ТМ 2.5

14%

1.46
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4898385?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=amplifr_social

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 36442
Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: смотреть онлайн трансляцию матча
Видео: пассажир рейса Москва-Анталья открыл аварийный люк
Парламентские выборы в Молдавии признали состоявшимися
Бабушка за рулем Porsche перепутала газ с тормозом и задавила внучку
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля