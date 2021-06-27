20 лет назад матч Нидерландов и Чехии на Евро завершился грандиозным скандалом. Великий Недвед стоял на коленях перед Коллиной

История грандиозной несправедливости.

27 июня Нидерланды сыграют в 1/8 финала Евро-2020 с Чехией. 20 лет назад, на Евро-2000, матч между ними закончился грандиозным скандалом — одним из самых памятных в истории чемпионатов Европы. Забавно, что в его эпицентре был в том числе и нынешний главный тренер оранжевых Франк де Бур — тогда основной центральный защитник сборной, а также его брат-близнец Роналд.

11 июня 2000 года. Амстердам. Стадион «Амстердам АренА», ныне носящий имя Йохана Кройфа. Сборная Нидерландов — один из организаторов Евро наряду с Бельгией — в первом матче на групповом этапе играет с Чехией. Голландцев тренирует Франк Райкард, в составе, помимо братьев де Бур — ван дер Сар, Стам Давидс, Зеедорф, Коку, Клайверт, Овермарс, Берхкамп. Ростер чехов тоже впечатляет — Недвед, Поборски, Шмицер, Росицки, Коллер.

Первый тайм завершился без голов, хотя и прошел под диктовку хозяев. После перерыва чехи под предводительством Недведа прижали голландцев, дважды попав в каркас ворот. На 68-й минуте встречи Коллер, который в тот момент даже не подозревал, что спустя несколько лет окажется в самарских «Крыльях Советов», зарядил локтем по голове защитнику голландцев Япу Стаму. Тот вернулся на поле через пять минут с зашитой бровью.

Однако давление Чехии не переросло в забитые мячи, а вот голландцы воспользовались своим шансом. На 89-й минуте игры вышедший на замену Роналд де Бур свалился в штрафной чехов и судивший игру Пьерлуиджи Коллина — на матч назначили самого авторитетного рефери тех лет — назначил пенальти. При этом никто долго не мог понять, что произошло. Только после повтора стало ясно, что капитан чехов Иржи Немец слегка дернул де Бура за майку.

Шокированный Недвед упал на колени и стал обращаться то ли к высшим силам, то ли к Коллине с просьбой отменить решение. Это был один из самых эмоциональных кадров турнира — настоящий символ судейской несправедливости. Но, несмотря на уговоры Недведа и других чехов, Коллина был непреклонен, а до введения ВАР было еще почти 20 лет. Франк де Бур уверенно реализовал 11-метровый — 1:0.

Чехи не перестали протестовать и после пропущенного мяча. Уже через минуту Коллина удалил со скамейки ранее замененного Радослава Латала.

После матча главный тренер сборной Чехии Йозеф Хованец так прокомментировал произошедшее:

«Скандал. За один день судьи назначили два крайне сомнительных пенальти — в наши ворота и ворота сборной Турции. Все это очень печально. Более того, арбитры даже пытались указывать мне, когда проводить замены, а когда — нет. На моей памяти такое случается впервые. Некоторые мои футболисты сейчас плачут в раздевалке, и это меня не удивляет. Вся Европа видела во втором тайме, что мы лучше голландцев».

«Нет нужды комментировать то, что вы и миллионы телезрителей во всем мире прекрасно видели сами. Больше всего мне жаль болельщиков, которые приехали сюда нас поддержать и были так «награждены», — добавил к словам тренера Недвед, тоже вышедший к журналистам.

11 июня 2000 года. Амстердам. Нидерланды — Чехия — 1:0. Пьерлуиджи Коллина. Фото Getty Images

А вот Франк де Бур признал, что Нидерланды просто были удачливее в тот вечер: «Вам не повезло».

Позднее на том же турнире удача отвернулась от голландцев. В полуфинале против Италии они не забили два 11-метровых, и уступили в серии пенальти. Что еще забавнее, по одному промаху в игре и в серии на счету как раз Франка де Бура. Много лет спустя, когда де Бур уже в качестве тренера провалился в «Кристал Пэлас», Жозе Моуринью ехидно назвал голландца худшим специалистом в истории АПЛ. Тот в ответ сказал, что не хочет дальше устраивать пикировки и заметил, что верит в карму и что все в этом мире имеет свои последствия. Но когда игроки сборной Нидерландов мазали пенальти против Италии в полуфинале Евро-2000, про карму вспомнили очень многие — очень уж несправедливой казалась развязка матча с Чехией.

А на Евро-2004 чехи отомстили Нидерландам уже сами. Проигрывая 0:2 к 19-й минуте матча, Чехия победила 3:2 благодаря голам Коллера, Милоша Бароша и Владимира Шмицера.