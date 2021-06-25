Россия на Евро-2020: не по законам сказки. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — об итогах ее выступления на чемпионате Европы.

Я почему-то ждал худшего.

Как это случалось в другие годы — когда фиаско сборной на чемпионате мира или Европы вызывало куда более ощутимые сотрясения. Иногда менялся не только главный тренер, весь наш футбольный ландшафт.

Россияне вылетели с Евро-2020 в ночь с понедельника на вторник. День народ пошумел, в среду инерционно повозмущался, а в четверг все уже предсказуемо свелось к классике: Деточкин виноват, но он не виноват!

Виноват лимит, развративший молодых. Виноват упавший уровень РПЛ. Виноваты огромные зарплаты. Виноват тренер. Виноваты футболисты. Это та колода карт, которую раньше доставали в декабре — когда все клубы, кроме «Краснодара», не добрались до плей-офф еврокубков.

И сказано уже, что делать: срезать зарплаты игроков, полностью обновить состав. Поставить не на Семака, так на Карпина. Или на Бердыева. А если нет, то на иностранца — желательно Лева.

Кто-то, как Ольга Смородская, считает, что Аршавин и Павлюченко состоялись, потому что начали выступления, когда в чемпионате России не было лимита на легионеров. А Миранчук засверкал, поскольку выходил на поле рядом с Диарра.

Кто-то, как отец Матвея Сафонова, считает, что команда оказалась не готова физически.

Кто-то, как коллега Владислав Зимагулов, нашел у Черчесова пять ошибок, которые привели к провалу на турнире. Среди них такие: Головин и Миранчук вместе провели только на Евро слишком мало времени; нужно было довериться Сафонову хотя бы весной; за сборную слева не сыграл Самошников.

Головин и Сафонов в минувшем сезоне долго находились на больничном, Самошников пока не похож на спасителя сборной, Аршавин и Павлюченко начали формироваться в советской системе спорта, а дорогу в большой футбол им дали тренеры, развивавшие молодых, — Морозов, Ярцев, Романцев и Федотов. Что касается готовности, то после двух туров Россия стала самой много бегающей на ЧЕ.

При этом все вопросы возникают обосновано. Но каждый уводит либо в частности, либо в слишком общие теории.

Недавно на чемпионате мира по хоккею россияне уступили сборной Канады, составленной из малознакомых игроков. Это был шок, но потом «Кленовые листья» взяли золото — и стало непонятно, что вообще произошло в майской Риге.

Сейчас, правда, непонимание иное — ясно, что произошло, но неясно, что делать. Если вести речь о стратегических решениях.

Лимит на легионеров ввели в 2006-м — после того как «Динамо» выпустило осенью 2005-го на матч РПЛ 11 иностранцев в старте. Формат был «7+4» на поле, однако ЦСКА, «Зенит» и сборная в те годы выглядели превосходно. Аршавину с Павлюченко ограничения на игроков из-за рубежа не помешали.

Но мы сейчас опять уходим к слишком глобальным вещам — и от темы фиаско сборной. Самое простое — запутаться во встречных доводах, фактах, статистике.

За всю историю российского футбола сборная только дважды подарила радость болельщикам на крупных турнирах.

Я бы сказал, что оба раза она была удивительно отважна. В 2008-м не боялась атакующего стиля, потому что тренер требовал действовать исключительно вперед, даже в полуфинале с Испанией. В 2018-м могла загнать прессингом почти любого соперника, и ее неистово гнали вперед трибуны — как сейчас Венгрию.

Во всех остальных случаях команда оказывалась удивительно зажата. Что в 1992-м и 1996-м, когда большинство сборников представляли иностранные клубы (слышна же сейчас претензия — плохо выступаем, потому что наши футболисты на Западе не нужны; так вот, это не довод, если оглянуться назад), что в 2016-м и 2021-м, когда даже с телеэкрана читался страх перед оппонентами. В 2012-м произошла иная история: игроки оказались так измотаны новой формулой календаря из 44 матчей, что тренер перед Евро мог их только восстанавливать, а не готовить.

Известный тренер Харри Реднапп в интервью для «СЭ» хвалит датчан за дух. Венгров хвалят за дух. Хвалят шотландцев, чехов — то есть тех, чей потолок ограничен.

Сборная России на этом Евро не смогла стать командой, которая нашла бы себя, свою стиль и идею. Мне кажется, проблема в этом. Мы были готова функционально, предлагали тактические идеи, старались, можем предъявить интересную статистику — но возникало ощущение, что команда не понимала саму себя. Кто она? Кем хочет быть?

От нее уже не ждали сказки — той, что три года назад, а сборная словно изо всех сил пыталась убедить себя и нас, что она все равно будет. И слоган «Играем за вас» — он же ведь пришел тоже оттуда, из лета 2018-го, только родился на встрече на Воробьевых горах уже после четвертьфинала чемпионата мира, когда футболисты надели майки с таким девизом.

На Евро же хотелось, чтобы сборная сыграла не за нас, а за себя.

Философ Новиков-Ланской писал, что русское пространство не расколдовано, русское сознание живет в сказке и по законам сказки. В этом сила — нельзя победить сказку, этого не могут даже сказочники. Но и слабость — все, что вне сказки, отрицается. А там много интересного.

Сказки не было и не могло быть — по разным причинам. А игроков словно старались убедить, что есть.

Сложная мысль. Но 2008-й и 2018-й ее подтверждают: волшебник и волшебный турнир.

А сейчас надо понять — кто мы вообще как команда, как футбол?

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