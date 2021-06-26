Известен первый четвертьфиналист чемпионата Европы.

Евро-2020. 1/8 финала

Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)

Голы: Дольберг, 27 (0:1). Дольберг, 48 (0:2). Мехле, 88 (0:3). Брэйтуэйт, 90+4 (0:4).

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс (Н.Уильямс, 40), Родон, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Моррелл (Уилсон, 59), Бэйл, Мур (Т.Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 77), Вестергор, Кристенсен, Стрюгер Ларсен (Андерсен, 77), Мехле, Дилэйни (Нергор, 60), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Корнелиус, 69), Дамсгор (Йенсен, 60).

Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80. Бэйл, 90+3.

Удаление: Уилсон, 90.

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия).

26 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Вместо России

На месте датчан могли быть мы. Вспоминали бы сейчас стыковые матчи перед Евро-2004 и легендарную фразу Вадима Евсеева, а также заключительный тур группового этапа Евро-2016 и не менее легендарную фразу Леонида Слуцкого. Оценивали бы шансы против нынешней сборной Уэльса, мечтали бы о потенциальном четвертьфинале с Нидерландами и повторении Евро-2008...

Но сборная России крупно уступила Дании, так что этот праздник жизни остался для нас чужим. А вот скандинавы, судя по всему, только набирают ход и становятся центральными участниками всего турнира. Дания расцветает прямо на глазах. Начала путь с худшего, что возможно, — сердечного приступа Кристиана Эриксена в прямом эфире и домашнего поражения от аутсайдера. Затем небольшой прогресс — Дания боролась с Бельгией на равных, но тоже уступила. В третьем туре — долгожданная победа над Россией и сенсационный выход в плей-офф после двух поражений в двух стартовых играх. В 1/8 финала — крупная победа над Уэльсом.

Сборную Дании перед стартом турнира многие СМИ называли в числе темных лошадок. Крепкий состав, выстроенная тактика, модный лэптоп-тренер Юльманн, угрожающие результаты последних официальных игр... Но в плей-офф Данию вывели эмоции — трагедия Эриксена, единение страны, трибуны Копенгагена и чувство несправедливости от нуля очков в двух играх с Финляндией и Бельгией.

Идея Юльманна

А вот победа Дании в 1/8 финала — это уже симбиоз тактики и характера. Уэльс при Гиггзе и Пейдже играет просто и понятно — схема 4-2-3-1 с гибкими ролями Бэйла и Рэмси, ставка на «стандарты» и контратаки. И в начале игры валлийцы явно выглядели лучше датчан — атаковали большими силами, в том числе через центр. Бэйл постоянно смещался в середину поля, из-за чего у команды Юльманна все время появлялись сложности в опорной зоне.

Однако тренерский штаб датчан решил проблему прямо по ходу первого тайма — из центра обороны в опорную зону выдернули Кристенсена, который стал активно помогать Дилэйни и Хейбьергу с выжиганием пространства у своей штрафной. Постепенно игра отодвинулась от ворот скандинавов, а вскоре Уэльс еще и пропустил.

Перевод Кристенсена в середину поля — не новая идея Юльманна. И в матче с Россией мы видели, что защитник «Челси» выдвигался вперед, но он делал это только при владении своей команды. Сейчас Кристенсена привязали к опорной зоне — лишний игрок как раз был необходим именно в те моменты, когда атаковал Уэльс.

?? El gran vencedor del 1?T es Hjulmand, con su modificaci?n y pasando al equipo al 1-4-3-3, adelantando a Christensen. pic.twitter.com/rAVxWxMMKt — Victor Serena (@VictorSerena5) June 26, 2021

Победная атмосфера Амстердама

Но не только тактика повлияла на успех датчан. Они впервые на этом Евро проводили матч вне Копенгагена, однако большинство болельщиков все равно поддерживали их. Повлияло два фактора. Во-первых, британцам сейчас сложнее выехать за рубеж из-за особых антиковидных правил в стране, а датчанам для попадания в Нидерланды не нужна виза. Во-вторых, у «Аякса» давняя тесная связь со скандинавами. За амстердамский клуб играли десятки игроков из Дании: Лербю, Йенсен, Арнесен, братья Лаудрупы, Роммедаль, Крон-Дели, Гронкьяер, Шене, Кристиан Поульсен... Конечно же, Эриксен.

А еще — Дольберг. Он забил 16 голов за «Аякс» в чемпионате Нидерландов-2016/17, был одним из самых перспективных форвардов Европы, но сейчас Дольберг — запасной форвард сборной Дании. В основной состав на игру с Уэльсом он попал лишь потому, что накануне травмировался Юссуф Поульсен. Но стены «Йохан Кройф Арены» помогли Дольбергу — именно его гол остановил напор Уэльса в первой половине первого тайма, а в начале второго тайма он же удвоил счет.

После второго гола игра де-факто завершилась, а в концовке Мехле и Брэйтуэйт сделали счет разгромным. Дания и так мало что позволяла валлийцам даже в первом тайме, а после перерыва британцы почти ничего не создавали. Да это и сложно, когда ты привык действовать на контратаках, а соперник обороняется в два эшелона.