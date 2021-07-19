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Судейство

Кашшаи и УЕФА дали положительную оценку работе Карасева на Евро-2020

15:05
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу арбитра Сергея Карасева на Евро-2020 по футболу.

— Как бы вы оценили работу Сергея Карасева на Евро-2020?

— Бригада Сергея Карасева на чемпионате Европы отработала отлично. И это не только мое мнение — я разговаривал со многими европейскими экспертами. Даже топ-менеджмент УЕФА дал положительную оценку работе Карасева. Это был очень важный турнир для Сергея. Надеюсь, его уровень еще повысится, ведь мы знаем, что уже через полтора года состоится чемпионат мира. После длительной работы мы дали Карасеву немного отдохнуть. Так что не беспокойтесь, если не увидите его в первых турах, — сказал Кашшаи.

На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале турнира Италия — Испания (1:1, по пенальти — 4:2).

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Гоша Чернов все материалы автора

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