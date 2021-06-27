Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Манчини бьет рекорды со сборной Италии. «Зенит» шутит, что он набрался опыта у них

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 01:30
26 июня. Лондон. Италия — Австрия — 2:1 д.в. Радость Роберто Манчини (справа) после финального свистка. Фото AFP
26 июня. Лондон. Италия — Австрия — 2:1 д.в. Радость Роберто Манчини (справа) после финального свистка. Фото AFP
Теги:
Итальянцы не проигрывают уже 31 матч, до мирового рекорда — четыре встречи
Италия — Австрия
26&nbsp;июня. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Австрия&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. 105-я минута. Маттео Пессина (№12) забивает победный гол.Манчини едва не разрушил то, что строил три года. Италия вымучила победу над Австрией

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини вышла в четвертьфинал чемпионата Европы и попутно установила мировой рекорд по самой продолжительной серии без пропущенных голов. Она остановилась на отметке в 1168 минут после гола Саши Калайджича. Прошлый рекорд тоже принадлежал Италии и был установлен в 1974 году. Та сборная с Дино Дзоффом в воротах держалась «сухой» 1144 минуты.

Манчини установил еще один рекорд со сборной: его команда не проигрывает уже 31 матч. Это новое достижение для Италии, лучшая серия которой ранее составляла 30 матчей с 1935 по 1939 годы — это была сборная Витторио Поццо.

До мирового рекорда — 4 победы. По 35 игр без поражений добивались только Испания (2007-2009) и Бразилия (1993-1996). Чтобы их превзойти, итальянцам нужно выиграть Евро.

Кроме того, Италия побеждает 12 матчей подряд — да, это тоже рекорд для итальянцев за всю историю. Впечатляет и разница мячей — 34:1.

По голам на Евро у Италии пока нет рекорда, но до него тоже не далеко. Действующий (10 мячей), установленный на Евро-2000, она уже повторила.

Со сборной Италии у Манчини лучший отрезок в тренерской карьере. Такой большой процент побед (73,5) он не показывал ни в одном клубе.

На успехи Роберто отреагировали в «Зените», который он покинул в 2018-м году как раз перед назначением в сборную Италии. В Санкт-Петербурге шутят, что это они его так качественно подготовили. Озвучил шутку вратарь Михаил Кержаков: «Он набрался опыта, тренируя «Зенит». Футбольная федерация Италии должна нас поблагодарить за то, что мы поднатаскали их главного тренера.

Другие клубы, где работал Манчини, пока не поздравили тренера с достижением.

Италия лишь в третий раз забила два гола в дополнительное время в плей-офф на больших турнирах. Прошлые два случая довели ее до финалов — в 1970 и 2006-м, когда Италия стала чемпионом мира.

26&nbsp;июня. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Австрия&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Радость Роберто Манчини и&nbsp;его помощников после матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9038
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября
Девушки Криштиану. А любит он Ирину Шейк
Джиган обнародовал гонорары за бой с Емельяненко
Сетка плей-офф Евро — запутанная и нелогичная. Придумали альтернативный вариант — там Италия играет с Украиной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля