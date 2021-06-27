Манчини бьет рекорды со сборной Италии. «Зенит» шутит, что он набрался опыта у них

Итальянцы не проигрывают уже 31 матч, до мирового рекорда — четыре встречи

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини вышла в четвертьфинал чемпионата Европы и попутно установила мировой рекорд по самой продолжительной серии без пропущенных голов. Она остановилась на отметке в 1168 минут после гола Саши Калайджича. Прошлый рекорд тоже принадлежал Италии и был установлен в 1974 году. Та сборная с Дино Дзоффом в воротах держалась «сухой» 1144 минуты.

1168 — Il gol di Sasa Kalajdzic per l'Austria ? stato il primo gol subito dall'Italia dall'ottobre 2020, chiudendo una serie di 1168 minuti senza subire gol. Violato.#EURO2020 https://t.co/rljpNzXU1z — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2021

Манчини установил еще один рекорд со сборной: его команда не проигрывает уже 31 матч. Это новое достижение для Италии, лучшая серия которой ранее составляла 30 матчей с 1935 по 1939 годы — это была сборная Витторио Поццо.

31 — Italy have set the new unbeaten record in their history: 31, overtaking the streak of 30, set under Vittorio Pozzo in 1939. Cohort.#EURO2020 #ITA #ITAAUS pic.twitter.com/LXbftqNTn8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2021

До мирового рекорда — 4 победы. По 35 игр без поражений добивались только Испания (2007-2009) и Бразилия (1993-1996). Чтобы их превзойти, итальянцам нужно выиграть Евро.

Кроме того, Италия побеждает 12 матчей подряд — да, это тоже рекорд для итальянцев за всю историю. Впечатляет и разница мячей — 34:1.

12 — Italy have set their new record of consecutive wins: 12, overtaking the streak of 11, established also under Roberto Mancini, in 2019. Magic.#EURO2020 #ITA pic.twitter.com/2vJBlCWBKs — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2021

По голам на Евро у Италии пока нет рекорда, но до него тоже не далеко. Действующий (10 мячей), установленный на Евро-2000, она уже повторила.

Со сборной Италии у Манчини лучший отрезок в тренерской карьере. Такой большой процент побед (73,5) он не показывал ни в одном клубе.

На успехи Роберто отреагировали в «Зените», который он покинул в 2018-м году как раз перед назначением в сборную Италии. В Санкт-Петербурге шутят, что это они его так качественно подготовили. Озвучил шутку вратарь Михаил Кержаков: «Он набрался опыта, тренируя «Зенит». Футбольная федерация Италии должна нас поблагодарить за то, что мы поднатаскали их главного тренера.

Другие клубы, где работал Манчини, пока не поздравили тренера с достижением.

Италия лишь в третий раз забила два гола в дополнительное время в плей-офф на больших турнирах. Прошлые два случая довели ее до финалов — в 1970 и 2006-м, когда Италия стала чемпионом мира.